La FAK suspendue

La Fédération mondiale de karaté (WKF) a entériné, hier, sa décision de suspendre la Fédération algérienne de karaté (FAK), avec effet immédiat.

Dans une lettre adressée, hier, au ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, et dont nous détenons une copie, la WFK explique les raisons de cette suspension, qui fait suite à l’expiration du délai accordé au MJS et à la FAK pour la régularisation de la situation de la fédération, sans bureau élu et géré depuis quelques mois par un directoire. «A la suite de notre courrier du 8 juin, envoyé par e-mail et par fax, auquel nous n’avons pas reçu de réponse, nous vous informons que le comité exécutif de la WKF a décidé de suspendre la Fédération algérienne de karaté avec effet immédiat, pour les motifs exposés dans notre courrier du 8 juin et une fois le délai de 45 jours expiré sans aucune résolution. Nous envoyons une copie à Mohamed Tahar Mesbahi, président de l’Union des fédérations africaines de karaté, auprès de qui vous pourrez solliciter les renseignements additionnels sur ladite suspension», lit-on dans la lettre adressée par la WKF au MJS.

Pour rappel, le 8 juin dernier, la Fédération mondiale de karaté avait fixé un ultimatum de 45 jours à la FAK gérée par un directoire, pour tenir son assemblée générale élective (AGE) afin d’élire un nouveau bureau exécutif sous peine de suspension. Le délai passé sans que le MJS ni la FAK ne réagissent, il a donc été décidé de suspendre la FAK. Désormais, et jusqu’à la nomination d’un président et d’un bureau élu à la tête de la FAK, toute participation des athlètes algériens se fera sous l’égide de la FWK, sans aucune représentativité pour l’Algérie.