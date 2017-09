La FAF tente de rassurer les «piliers»

Réagissez

Les joueurs de l’EN ont été décevants lors de...

Les joueurs de l’équipe nationale, notamment ceux considérés comme étant des piliers du groupe, qui ne sont pas convoqués pour le prochain stage, en prévision du match de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2018, face au Cameroun, ne sont pas pour autant écartés de l’équipe.

C’est ce qu’a indiqué, avant-hier soir, la Fédération algérienne de football dans un communiqué. «Le staff technique de la sélection nationale de football, dirigé par M. Lucas Alcaraz, s’est réuni afin d’étudier les perspectives d’avenir à la lumière de l’élimination de l’Algérie de la course à la Coupe du monde 2018. Après discussion et concertation, et compte tenu de la rareté des dates FIFA et, donc, du peu d’opportunités qui sont offertes pour découvrir de nouveaux talents, il a été décidé de tirer profit de la prochaine confrontation de la sélection algérienne face au Cameroun, le 7 octobre 2017 à Yaoundé, pour convoquer et voir à l’œuvre quelques nouveaux joueurs. Toutefois, cela ne signifie aucunement que les joueurs qui ne seront pas convoqués pour ce match sont définitivement écartés de la sélection.

Tous les joueurs éligibles à la sélection algérienne, y compris ceux qui ne seront pas concernés par la prochaine confrontation, demeurent sélectionnables», indique-t-on du côté de l’instance fédérale. Le propos est venu bien évidemment «calmer les esprits» puisque la polémique s’est installée depuis que la liste des joueurs concernés par le stage a commencé à fuiter. L’absence au prochain regroupement des Mahrez, Slimani et Bentaleb est sujette à des questionnements. Est-ce une mise à l’écart définitive? En tout cas, il y a deux semaines, le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, avait annoncé sur les ondes de la radio nationale que «quatre à cinq éléments parmi les piliers allaient quitter la sélection». Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, à qui le patron de la FAF a accordé un «sursis» jusqu’à la fin de la phase des éliminatoires du Mondial, semble être sur la même longueur d’onde.

Mais les noms des joueurs «rayés» de la liste des Verts pourraient ne pas faire l’unanimité. Même si son rendement a grandement baissé ces derniers temps, quoique c’est tout le dispositif des Verts qui ne fonctionne plus, un joueur comme Riad Mahrez (26 ans) est difficilement «remplaçable». Si le technicien espagnol se décide à écarter certains éléments, il doit impérativement présenter «mieux». En tout cas, la FAF, en rendant public ce communiqué, veut certainement éviter les «mauvaises» interprétations pour ce qui est de l’absence de certains éléments au prochain stage.