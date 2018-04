La FAF risque des sanctions à cause de la discrimination

Réagissez

Youcef Benmedjber, président de la LIRF

Le président de la Ligue interrégions (LIRF), Youcef Benmedjbar, a une perception particulière de son statut et rôle au sein de l’instance qu’il dirige illégalement, aux yeux de la loi, depuis plus d’une année.

Elle s’est traduite de manière honteuse à l’égard d’un club (Hai El Bordj) à qui il a reproché un article paru sur les colonnes d’El Watan et qui met en cause la Ligue dans une affaire de retrait de licences et défalcation de points. Selon un dirigeant du club, il aurait prévenu : «Puisque El Watan s’est intéressé à votre affaire, vous allez voir ce qu'il adviendra de votre dossier !» Un dossier qui moisit dans les tiroirs de la ligue au mépris de toute logique.

Monsieur n’a pas apprécié qu’El Watan évoque cette affaire pendante depuis des mois et qui attend son règlement conformément aux textes et non aux humeurs de responsables illégalement intronisés à la tête de la structure. Faut-il rappeler à cet individu que son «élection» a été entachée de graves irrégularités et qu’à ce jour il demeure un président illégitime au regard de la loi.

Lui et ceux qui l’ont fait roi font peser un danger réel sur l’association nationale (fédération) vis-à-vis de la FIFA, sans oublier la justice algérienne suite aux multiples infractions commises lors de l’élection de la direction de la LIRF il y a plus d’un an, en violation de l’article 14 de la loi 12-06 sur les associations du 12 janvier 2012, qui précise : «Tout membre d’une association a le droit de participer aux instances exécutives de l’association dans le cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi» ; de l’article 15 qui indique : «Les instances exécutives de l’association sont élues et renouvelées selon des principes démocratiques…» et de l’article 28 de la même loi qui souligne : «Les statuts des associations ne doivent pas inclure des clauses ou des procédures discriminatoires qui portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs membres.»

Tous ces principes ont été bafoués pour permettre de placer des hommes aux postes de commande du football amateur. Les articles 4 des statuts de la FIFA et 58 du code disciplinaire de la FIFA (discrimination) peuvent être appliqués à tout moment pour précipiter des sanctions contre la FAF.

Pour cela, il suffit de l'envoi d’une correspondance à l’instance faîtière ou la saisine du tribunal administratif pour que le château de cartes s’écroule et avec lui les hommes bombardés à la tête des ligues au mépris de la loi.