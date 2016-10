La FAF attend la réponse de Wilmots

Réagissez

L’ex sélectionneur de la Belgique, une priorité pour...

Il faudra patienter un peu avant de connaître le nom du futur sélectionneur de l’équipe nationale.

Les contacts entamés avec les potentiels successeurs de Rajevac n’ont pas abouti pour l’instant. La piste la plus chaude qui menait au Belge Marc Wilmots n’est pas sûre d’aboutir, même si le coach belge et le président de la Fédération, Mohamed Raouraoua, l’ont longuement explorée lors de leur rendez-vous dans la capitale belge.

Les deux hommes ont abordé plusieurs aspects de leur éventuelle relation, trouvé beaucoup d’accords, mais pas sur tout. Celui qui semble poser problème, c’est l’aspect financier. Marc Wilmots est très coté en Europe.

Son agent, le Portugais Jorge Mendes, celui-là même qui veille sur les intérêts des plus grands joueurs du monde, à l’instar de Cristiano Ronaldo, est un redoutable négociateur. Tous les joueurs et entraîneurs de son écurie sont bien rémunérés en partie grâce à son talent de négociateur. Selon nos sources, Wilmots a demandé et obtenu du président de la FAF qu’il viendra avec un adjoint. Les deux hommes se sont séparés jeudi soir sans avoir finalisé un accord total qui satisfasse les deux parties. L

a discussion aurait achoppé sur le salaire et les primes. Raouraoua et Wilmots ont convenu de reprendre langue en début de semaine via des propositions écrites, en matière de salaire, que le coach belge doit faire parvenir à Raouraoua dans les toutes prochaines heures. Sur un autre plan, la Fédération a finalisé le programme de préparation d’avant-CAN. La sélection sera regroupée à Alger pendant une dizaine de jours, au cours desquels elle pourrait disputer un match amical contre la Côte d’Ivoire à Blida, avant de rallier Franceville au Gabon 2 ou 3 jours avant le premier match contre le Zimbabwe.