La FAA non concernée par l’austérité ?

Réagissez

La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), qui s’est plainte des énormes dettes héritées de l’ancien bureau, a décidé, à la surprise générale, d’organiser à partir d’aujourd’hui un regroupement au profit d’une présélection de 48 athlètes (31 garçons et 17 filles), au niveau d’un hôtel privé situé à Zéralda.

Un choix contesté dans la mesure où le Centre national de regroupement des équipes nationales de Souidania est opérationnel et pratique des tarifs avantageux pour accueillir les athlètes dans les meilleures conditions. Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) peut-il encore fermer les yeux face à une telle gabegie ? La FAA n’est pas la seule à opter pour des stages dans des hôtels. D’autres fédérations sportives le font et y sont abonnées à longueur d’année. Concernant le stage, il entre dans le cadre de la préparation de la 5e édition des Championnats d’Afrique de cross-country prévus à Chlef le 17 mars 2018.

Ce stage sera encadré par le revenant Mohamed Salem, Azzedine Sakhri et Ali Saïdi Sief, ancien vice-champion olympique du 5000 m, qui fait son baptême du feu de sélectionneur national. Par ailleurs, le championnat d’Algérie du marathon, organisé conjointement avec la 8e édition du marathon international de Medghacen, a été dominé par Azzeddine Chibani (OBB) en 2h25’09, suivi de Chikh Noui (CNN) en 2h27’04. Au classement par équipes, le sacre est revenu au Club Necera Noureddine (CNN) qui a conservé son titre.

Chez les dames, c’est Hadjira Semsoum (3h30’’03), sociétaire de CNN, qui s’est imposée devant sa coéquipière Fatma Remal (3h39’30) et Soraya Debbache (3h44’37) du même club.