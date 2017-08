Réagissez

L’opération DZ Beach Rugby Tour, organisé par la Fédération algérienne de rugby (FAR) et dont le coup d’envoi devait être donné vendredi sur la plage de Tichy à Béjaïa, a été annulée.

C’est ce qu’a annoncé la FAR dans un communiqué transmis, hier, à notre rédaction, qui impute cette décision jugée «injuste» à la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Béjaïa, et ce, sur injonction du ministère de tutelle (MJS). «C’est avec une immense tristesse et un profond sentiment d’injustice que la Fédération algérienne de rugby annonce l’annulation de l’opération DZ Beach Rugby Tour qui devait avoir lieu sur la plage de Tichy à Béjaïa le vendredi 4 août. Malgré le soutien sans faille de l’APC de Tichy (wilaya de Béjaïa) qui a autorisé cet événement, les agents de la sûreté de la daïra sont venus annoncer la veille, à minuit, l’interdiction de cette manifestation sportive gratuite destinée aux enfants sur injonction de la DJS de Béjaïa agissant sur ordre de sa tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports à Alger», lit-on dans le communiqué de la FAR qui déplore le motif «déconcertant» évoqué par la DJS.

«Après la très bonne tenue des étapes à Oran puis à Alger, l’étape de Béjaïa est donc purement et simplement annulée pour un motif déconcertant : la réglementation des activités sur les plages exige un délai de prévenance des autorités de 3 mois. A quelques jours près, la demande de la Fédération algérienne de rugby se serait avérée trop tardive. Prétexte étrange, fallacieux, humiliant mais surtout extrêmement désolant pour les amoureux du sport qui se sont donnés rendez-vous sur la plage de Tichy pour pratiquer une activité physique ludique visant à offrir du plaisir à tout nos enfants», regrettent les responsables de la FAR, remerciant au passage «les responsables de l’hôtel Alloui pour leur accueil formidable, ainsi que l’APC de Tichy pour son soutien actif et immédiat pour ce projet exclusivement destiné à la jeunesse mais brutalement mis à terre par une décision bureaucratique venue d’ailleurs».