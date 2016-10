La DGSN apporte son concours

Réagissez

La sûreté de la wilaya de Sétif explique les dernières mesures prises par la DGSN dans le cadre de la loi 13-05 concernant la sécurisation des compétitions sportives et annonce le lancement imminent de la formation de 281 stadiers proposés par l’ESS.

Faisant sienne la citation «En parler, c’est déjà agir» et pour donner une meilleure impulsion pratique aux orientations et mesures prises par la haute autorité de la DGSN en matière de sécurisation des compétitions sportives d’élite et la prise en charge du volet formation des stadiers par un accompagnement systématique, une rencontre de communication a été organisée au siège de la sûreté de wilaya de Sétif ayant regroupé plusieurs partenaires.

Car beaucoup de zones d’ombre couvraient la vision de la famille du football, au moment où d’autres posaient des questions qui tournaient autour de la gestion de la sécurité dans les stades. La réponse est venue de la haute autorité de la DGSN pour lever toute ambiguïté quant à la mauvaise perception par certains de la question du retrait des stades, mais plutôt un redéploiement des forces de sécurité pour un meilleur service.

Même le statut juridique des stadiers a été confectionné ainsi que le cursus de formation spécifique avec les moyens didactiques. Pour tout cela, Mohamed Akhrib, contrôleur de police, chef de sûreté de la wilaya de Sétif, assisté de son staff chargé du dossier, a organisé une rencontre-bilan avec des débats très enrichissants et sans démagogie aucune à l’effet d’expliquer les dernières mesures apportées par la DGSN et cerner les insuffisances relevées dans l’organisation et la gestion des manifestations sportives lors des deux matchs (tests), qui furent classés à hauts risques de par leur enjeu et susceptibilités qu’ils suscitent, joués à Sétif (JSK et MCA) avec comme un seul mot d’ordre : améliorer les performances de la gestion des manifestations à l’avenir.

Etaient présents, outre les principaux concernés que sont les responsables des 2 clubs (ESS et MCEE), le DJS, les directeurs des complexes sportifs (ENSO El Bez, 8 Mai 45 et Messaoud Zeggar), d’anciens sportifs et la famille de la presse pour un travail de sensibilisation à la base et dans la proximité. Parmi les points positifs à signaler, l’achat par l’ESS de 4 caméras de surveillance avec promesse de les remettre aux services de police pour un optimal usage.

L’autre bonne nouvelle de ce conclave a été l’annonce du stage de formation de 281 stadiers de l’ESS, prévu à partir du 15 octobre courant à la salle El Bez (DJS) avec un cursus subtilement concocté, où tous les ateliers afférents au profil de «stadier» avec leurs aspects types seront dispensés par des spécialistes en la matière. Laquelle opération sera supervisée par les cadres de la sûreté de la wilaya de Sétif.