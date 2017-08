La destitution de Hannachi en marche

Réagissez

Après 24 ans de règne, la porte de sortie est tout...

Tous les yeux seront braqués cet après-midi vers le siège de la JS Kabylie, sis au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, où devrait se tenir une réunion du conseil d’administration (CA) de la SSPA.

Une réunion qualifiée de capitale pour le club le plus titré d’Algérie, puisqu’on évoque le retrait de confiance au président Cherif Hannachi. Depuis la prise en main du duo Zeghdoud-Meftah des commandes du CSA (Club sportif amateur), structure qui détient la majorité des actions (75%), les démarches vont bon train pour cette attendue réunion, qui aura pour ordre du jour «l’étude de la situation chaotique de la JSK» et «prendre les décisions qui s’imposent», s’entend un changement à la tête de la direction comme «réclamé par la majorité des fans».

L’enjeu de cette rencontre du CA est grand et le duo Hanine Meftah-Mohamed Zeghdoud mise sur la présence des deux tiers des membres du CA pour que la réunion se tienne et les décisions prévues soient prises, avec notamment la destitution de Hannachi, la dissolution de l’actuel CA qui sera suivie de l’ouverture du capital de la JSK, et la constitution d’un nouveau CA avec un nouveau boss.

Une réunion qui devra avoir lieu, dans la mesure où le quorum devrait être atteint, avec la confirmation de la présence des exclus de Hannachi, à savoir Rachid Azouaou, Azzedine Mellal, Ali Bouzit, alors que Yazid Yarichène déléguera une personne à sa place, ajouté à ceux-là les deux membres du CSA mandatés, le duo Meftah-Zeghdoud, soit un total de 6 membres sur dix qui ferait que le quorum sera atteint et que la réunion se tiendra et que les décisions seront votées. Hannachi, pour sa part, et les trois autres membres du CA n’y assisteront pas et manœuvreront pour que cette réunion ne se tienne pas, en dénigrant la qualité d’actionnaire de certains membres du CA, car il y va de leur pérennité à la JSK.