La défense, souci des Verts

Réagissez

Qui sera avec Carl Medjani dans l’axe de la défense ?

Le sélectionneur national, Milovan Rajevac, a rendu public, jeudi, la liste des joueurs convoqués pour le match face au Cameroun, de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018, prévu le 9 octobre au stade Tchaker de Blida.

D’emblée, des appréhensions sont ressenties, notamment en ce qui concerne la défense.

La défection de Aïssa Mandi pour blessure qui, avec Carl Medjani, constitue ces derniers temps la paire de l’axe défensif, pourrait mettre le staff dans la difficulté. Hichem Belkaraoui, qui l’avait remplacé lors du dernier match contre le Lesotho, est également blessé.

Sa convocation paraît à première vue inopportune dans la mesure où il est quasi certain que le joueur, s’il est rétabli, ne pourra pas disputer un match d’une grande intensité. Et lorsqu’il est sorti, blessé, lors du match face au Lesotho, c’est Cadamuro qui l’avait remplacé.

Celui-ci, absent de la sélection pendant plusieurs mois, évolue actuellement en division 2 suisse et le Cameroun est loin d’être le Lesotho. Cadamuro ne serait pas la solution la mieux indiquée. L’autre défenseur axial, Mehdi Tahrat (Angers, France), n’a que peu joué depuis le début de saison (5 minutes).

D’où, probablement, la décision du coach de faire appel au défenseur de l’USMA, Nacereddine Khoualed.

Quelle défense va donc présenter Rajevac ce 9 octobre face à un Cameroun qui n’a jamais été battu par l’Algérie en match officiel ? Il aurait été peut-être plus judicieux de convoquer le jeune Rami Bensebaïni du Stade Rennais, qui a pris part à tous les matchs de son club (7). A ce sujet, le technicien serbe a affirmé qu’«il n’y a aucune affaire Bensebaïni» et que ce dernier «peut être convoqué pour les matchs à venir». Mais pour l’heure, le staff se doit de trouver la solution la plus adéquate en défense.

Pour le reste, il n’y a pratiquement pas de changement, si ce n’est au niveau de la récupération avec l’absence de Bentaleb, pour suspension, qui sera probablement remplacé par Mehdi Abeid (Dijon, France). Feghouli, absent lors du précédent match, est de retour. A noter, en dernier lieu, que le gardien du MO Béjaïa, Chemseddine Rahmani, qui a grandement contribué aux bonnes performances de son club en Coupe de la CAF, notamment la qualification à la finale, a été convoqué pour la première fois.

C’est le portier du NA Hussein Dey, Izzedine Doukha, qui est sorti de la liste. Le sélectionneur a néanmoins indiqué que c’est M’bolhi —qui pourtant n’a pas pris part à un match depuis quelques mois — qui «restera pour l’instant gardien numéro un de l’équipe». Toujours est-il que les Verts se doivent de bien gérer ce premier match des éliminatoires du Mondial. Dans un groupe B composé de Cameroun, Nigeria et Zambie, il est plus que nécessaire de s’imposer lors des matchs à domicile.