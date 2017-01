La Coupe d’Afrique s’ouvre sur fond d’appels au boycott

Réagissez

La 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) s’ouvre aujourd’hui à Libreville, au Gabon.

L’Algérie, qui signe sa 17e présence dans une phase finale, entamera la compétition demain face au Zimbabwe. Les deux équipes sont dans le groupe B en compagnie de la Tunisie et du Sénégal.

Beaucoup de spéculations avaient entouré cette CAN. Plusieurs fois, des «sources» avaient annoncé sa délocalisation, en raison des troubles qu’a connus le Gabon, suite à l’élection présidentielle d’août dernier et les appels au boycott des opposants au Président en place, qui ont suivi, mais aussi à cause des retards enregistrés dans la préparation. A chaque fois, la CAF s’empressait de démentir ces «allégations» en confirmant la tenue de l’événement au Gabon. Et c’est ce qui s’est finalement passé. Mais cette édition sera-t-elle une réussite ? Il faudra attendre l’entame de la compétition pour le dire.

La cérémonie d’ouverture aura lieu aujourd’hui ; elle sera suivie par le premier match qui mettra aux prises, à 17h, le pays hôte, le Gabon, à la Guinée Bissau. Les regards seront tournés donc vers les tribunes pour constater l’affluence du public.

Petit pays en termes de population (environ 1,8 million d’habitants), le Gabon devra relever le défi de remplir les stades. Les appels au boycott des militants et soutiens de l’opposant Jean Ping sont un facteur aggravant. Si concernant les matchs du pays organisateur, la question ne semble pas préoccuper la CAF, ce n’est pas le cas pour les autres rencontres. D’autant plus que sur le continent, vu le niveau de vie de beaucoup d’Africains, les supporters des différents pays n’ont pas les moyens de faire de longs déplacements.

En tout cas, les autorités gabonaises assurent que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de la compétition. Le président Ali Bongo, dont la réélection proclamée en septembre a été contestée – les manifestations de dénonciation ont été fortement réprimées, provoquant des centaines d’arrestations et des dizaines de victimes –, tente à chaque fois de rassurer la CAF et les nations participantes quant à l’organisation et à la sécurité. Et c’est dans ce contexte que se tiendra cette 31e édition de la CAN.

Qui succédera à la Côte d’Ivoire ?

Pour ce qui est du challenge sportif, comme lors de chaque Coupe d’Afrique, il serait hasardeux de faire le moindre pronostic même si, sur le papier, certaines équipes donnent l’air d’avoir un léger avantage.

On citera en premier lieu la Côte d’Ivoire, tenant du titre, avec son armada de joueurs, même si Gervinho a déclaré forfait pour blessure. Ce pays, versé dans le groupe C avec le Togo, la RD Congo et le Maroc, fera tout pour montrer qu’il fait toujours partie des meilleures nations africaines de football.

Le Gabon, lui aussi, rêve d’aller le plus loin possible dans cette édition. Les Gabonais comptent sur leur star nationale, Pierre-Emerick Aubameyang — deuxième meilleur joueur africain après Riyad Mahrez et Ballon d’or continental l’année dernière — mais aussi sur leur présence dans le stade pour encourager leur équipe. Le Gabon créera-t-il la surprise ? Les Gabonais aiment à rappeler l’édition de 2012, que leur pays a abrité en compagnie de la Guinée équatoriale, lorsque, à la surprise générale, la Zambie, entraînée par Hervé Renard (aujourd’hui au Maroc) s’est imposée en finale face à la Côte d’Ivoire après la séance des tirs au but.

Observateurs et analystes évoquent également l’Algérie, avec son Ballon d’or continental Riyad Mahrez et d’autres joueurs tout aussi talentueux, comme Brahimi et Slimani. Si le pays a mal débuté les éliminatoires du Mondial, compromettant sérieusement ses chances de qualification, il compte briller durant la CAN pour se racheter auprès des supporters. Les autres prétendants sont le Sénégal et le Ghana, mais une surprise n’est pas à écarter.

La course pour succéder à la Côte d’Ivoire sur le toit de l’Afrique est ouverte.