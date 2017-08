La Coupe arabe des clubs : beaucoup de choses à revoir !

Réagissez

La Coupe arabe des clubs de football, qui a repris ses droits cette année avec le déroulement de la compétition en Egypte, se joue pratiquement dans une totale indifférence. Hormis les matchs des clubs égyptiens avec le Zamalek et le Ahly, les stades n’attirent guère les spectateurs.

Du coup, ils sont nombreux à critiquer le déroulement de cette compétition en plein milieu de la préparation des clubs. Ce qui a poussé, d’ailleurs, nombre de formations à laisser au repos beaucoup de titulaires. La formule de la compétition a également été pointée du doigt avec ses 3 groupes et la qualification du seul premier de la poule ainsi que le meilleur deuxième des trois groupes confondus. Les dirigeants du club jordanien d’Al Faiçaly avaient également critiqué la décision des responsables du football arabe de procéder au tirage au sort pour désigner les affiches des demi-finales en ne prenant pas en considération le fait d’éviter que des équipes ayant joué dans le même groupe se retrouvent de nouveau. Finalement Al Faiçaly a croisé de nouveau le fer avec le club Ahly du Caire, qu’il a battu, mercredi soir, une deuxième fois en demi-finale grâce aux buts de Mendy, à la 26’ et un but contre son camp du défenseur égyptien Ahmed Fathy (36’). Le Ahly a réduit le score à la 90’ + 8 grâce à Azaro.

L’autre demi-finale entre le Fath de Rabat et l’Espérance de Tunis s’est jouée hier en soirée. La motivation financière, 2,5 millions de dollars pour le vainqueur et 600 000 dollars pour le finaliste ne devrait pas occulter toutes les imperfections relevées entre Egypte, ce qui a discrédité fortement cette compétition.