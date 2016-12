Réagissez

Demain sera signée, au Centre familial de Ben Aknoun, la convention liant la Ligue de football professionnel (LFP), représentant les clubs dits professionnels, et la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) au sujet des cotisations sociales des joueurs.

La réunion a déjà été reportée à deux reprises. Elle devait avoir lieu le 20 novembre dernier, avant d’être fixée au le 6 décembre. Finalement, cette réunion aura lieu demain. Il faut savoir que depuis le lancement du football professionnel, en 2010, rares sont les joueurs qui ont été assurés par leurs clubs.

Dans l’objectif de les contraindre à s’acquitter des charges sociales, le gouvernement a promulgué le décret exécutif n°16-152 du 23 mai 2016 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de Sécurité sociale auxquelles ouvrent droit l’encadrement technique sportif et les sportifs du club sportif professionnel. Son article 2 stipule que «l’assiette et le taux de cotisation de Sécurité sociale applicables à l’encadrement technique sportif et aux sportifs du club sportif professionnel, sont fixés comme suit.

Assiette : le montant de la rémunération soumise à cotisation de Sécurité sociale conformément à la législation en vigueur, sans que ce montant ne puisse être inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG) et dans la limite de 15 fois ce salaire ;

Taux : 34.50%, répartis conformément à la réglementation en vigueur».

Il est ajouté que «les obligations en matière de déclaration, de prélèvement et de versement des cotisations de Sécurité sociale incombent au club sportif professionnel concerné, en qualité d’employeur». Ce qui veut dire que quel que soit le salaire du joueur, ses cotisations sociales se feront sur la base d’un salaire maximum de 270 000 DA. Un chiffre très éloigné de la réalité du terrain.