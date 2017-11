La carte footballistique africaine redessinée

Réagissez

Le Maroc sort la Côte d’Ivoire et retrouve le Mondial 20 ans...

On connaît, depuis samedi, les cinq sélections qui représenteront le continent noir dans le Mondial 2018 qu’abritera la Russie l’été prochain.

Après le Nigeria et l’Egypte qui ont arraché leur billet depuis plus d’un mois, le Maroc, l’Egypte et le Sénégal ont composté le leur pour la Coupe du monde 2018, ce week-end, à l’occasion de l’ultime journée des éliminatoires du Mondial.

Le premier constat à faire, c’est qu’un grand changement vient de s’opérer dans la carte footballistique africaine, avec cette transformation dans la représentativité du continent africain en Coupe du monde. En effet, sur les cinq sélections africaines ayant pris part aux deux derniers Mondiaux (Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014), le Nigeria est le seul rescapé en enchaînant avec une septième participation de suite, en écartant le Cameroun et l’Algérie, présentes lors des deux dernières éditions et qui étaient en course pour l’unique place qualificative du groupe, en passant par la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui cèdent leur place à des sélections qui renouent avec la participation au Mondial, que sont le Maroc qui s’est hissé aux dépens de la Côte d’Ivoire, l’Egypte aux dépens du Ghana, et enfin le Sénégal qui enregistre sa seconde qualification à un Mondial après celle de 2002. Autre constat, c’est cette prédominance des pays nord-africains, puisque, exception faite de l’Algérie, tous les autres prétendants ont réussi à se hisser au Mondial — Maroc, Tunisie et Egypte —, faisant que l’Afrique du Nord est représentée par trois sélections, contre seulement deux sélections d’Afrique de l’Ouest, le Nigeria et le Sénégal.

Un changement de tendance évident, et une prédominance des sélections nord-africaines qui viennent ainsi briser la domination des sélections ouest-africaines, à l’image d’une sélection camerounaise qui détient le record des participations avec sept dont six de suite, en passant par le Ghana.

Ainsi, ce sont le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Sénégal qui renouent avec une phase finale de Mondial, sachant que ce sera la 5e participation pour les Lions de l’Atlas et les Aigles de Carthage qui n’ont plus pris part à un Mondial depuis 1998 pour le Maroc et 2006 pour la Tunisie, alors que le Sénégal enregistre sa deuxième participation après celle de 2002. Idem pour l’Egypte qui renoue avec un Mondial, 28 ans après sa première apparition (Italie 1990).