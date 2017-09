La calice jusqu’à la lie

Réagissez

L’équipe nationale continue son errance entamée face au Cameroun à Blida et poursuivie au Nigeria et en Zambie avant la station de Constantine avec une constance qui ne laisse planer aucun doute sur le niveau de la sélection actuellement.

Les chiffres l’attestent et se passent de commentaire. 4 matchs, 3 défaites, un nul, un point récolté sur 12 possibles. L’équipe nationale est en crise. Elle est méconnaissable depuis le flamboyant Mondial brésilien. Subitement, elle s’est liquéfiée à petit feu sans que nul ne trouve une raison rationnelle à ce qui lui arrive depuis l’été brésilien. Elle est dans le trou. Elle a bu le calice jusqu’à la lie. 4 sélectionneurs (Gourcuff, Rajevac, Leekens, Alcaraz) se sont succédé à sa tête sans grande réussite.

Où se situe le mal ? Au niveau des coachs, des joueurs, des responsables de la Fédération, de l’environnement et du climat ambiant qui règne autour du football et de l’équipe nationale ? Le moment est venu, après la double défaite contre la Zambie, en l’espace de 4 jours, d’entamer une sérieuse réflexion sur les raisons de ce déclin qui ne dit pas son nom.

Une réflexion qui doit nécessairement dépasser les règlements de comptes et faire barrage aux discours indigents qui vont sans nul doute fleurir au cours des prochaines heures et des jours à venir.

La défaite (de trop) d’hier soir impose une totale remise en cause de la politique à laquelle est adossée l’équipe nationale. Les derniers résultats de l’EN ne laissent plus aucun doute sur l’impérieuse obligation de tout revoir.

La chasse aux sorcières et les procès d’intention ne sont pas la solution. Le football algérien a besoin d’entamer une vraie révolution basée sur une véritable volonté de s’affranchir des réflexes et conduites qui l’ont mené dans l’impasse où il se trouve aujourd’hui. C’est à ce prix que l’équipe nationale reviendra au premier plan.