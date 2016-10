Réagissez

La Confédération africaine de football (CAF) se distingue de nouveau par son mépris pour tout ce qui est algérien, mis à part bien sûr ceux qu’elle admet dans ses cercles bien triés.

Elle vient de le confirmer à travers ses choix pour l’élection du meilleur joueur africain de l’année 2016, ainsi que celui du meilleur joueur africain évoluant sur le continent. Il y a lieu de s’interroger sur cette forme d’exclusion des Algériens par une instance à laquelle une chose importante ne devrait pas échapper : la richesse et la force du football algérien qui rayonne depuis des années. Bien sûr que la CAF est totalement libre de choisir les hommes qu’elle veut sur la base de critères qu’elle seule connaît. Sur les 25 nominés pour ce sacre, il n’y a aucun joueur algérien, alors que des clubs algériens, pour ne citer que l’ES Sétif, l’USM Alger et le MO Béjaïa qui ont ou sont sur le point d’animer une finale de Ligue des champions et coupe de la confédération ont prouvé tout au long des derniers mois qu’ils ont l’étoffe pour postuler au moins au podium du trophée du meilleur joueur africain évoluant en Afrique. La fédération qui possède le meilleur cœfficient en Afrique ne trouve pas grâce aux yeux des responsables de l’instance faîtière du football africain.