Réagissez

Slimani et ses coéquipiers l'emportent largement et sans...

Slimani et ses coéquipiers l'emportent largement et sans forcer

La sélection nationale de football, déjà qualifiée pour la phase finale de la CAN-2017 au Gabon, comme attendu, n’a pas rencontré de difficulté face à une modeste équipe du Lesotho, qui s’est déplacée en Algérie avec un effectif composé de jeunes joueurs.

Dès le début, les Verts imposent leur jeu et affichent leur suprématie dans une rencontre à sens unique. Une nette domination des poulains de Rajevac, qui est récompensée par une ouverture du score dès la 8', par l’entremise de Soudani. Cette concrétisation aiguise l’appétit des attaquants algériens qui déroulent durant ce premier half, en ajoutant quatre autres buts signés successivement par Mahrez et Taïder sur coup franc direct, suivi de Soudani de la tête qui inscrit un doublé, avant que Boudebouz ne clôt le festival de buts durant les arrêts de jeu de cette première mi-temps, en transformant un penalty.

En seconde période, le rythme de la partie baisse terriblement d’intensité avec une domination stérile des Verts, malgré une sixième réalisation signée Mahrez à la 74’, qui clôt le festival offensif de l’EN et ces éliminatoires pour la prochaine CAN. Une bonne victoire pour le moral l'équipe Algérie, et surtout une première pour le nouveau sélectionneur des Verts, le Serbe Mirolav Rajevac, dont le véritable test à la tête du staff technique de l'EN sera cette rencontre face au Cameroun, le 9 octobre prochain, dans ce même stade Tchaker, dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

A noter que la liste pour la phase finale de la CAN-2017 s’est complétée, durant ce week-end, avec la qualification de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la Tunisie et de la RD Congo, alors que l’Ouganda et le Togo décrochent leurs billets, comme les deux meilleurs deuxièmes des 13 groupes des qualifications pour la prochaine édition de la CAN.