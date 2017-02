La 3e journée de l’Open d’hiver de natation perturbée

Réagissez

La 3e journée du championnat d’Algérie Open d’hiver de natation en petit bassin (25m) qui se déroule à la piscine de Bab Ezzouar (Alger), a été perturbée avec l’annulation des séries prévues hier matin.

Selon les organisateurs, la raison est la mauvaise qualité de l’eau qui a causé des problèmes de santé à plusieurs nageurs ayant participé aux courses de mercredi, dominées par le GS Pétroliers avec ses 10 médailles (6 or, 2 argent et 2 bronze). Les médailles d’or des Pétroliers ont été remportées par Amel Melih sur 50m nage libre avec un chrono de 26.33, Oussama Sahnoune sur 50m nage libre avec un chrono de 23.04 et sur 100m papillon (54.42) et Anis Djaballah sur 1500m nage libre (15:50.98).

De son côté, Sara Hadj Abderrahmane a remporté le 200m papillon avec un chrono de 2:17.05. Le GS Pétroliers a dominé également l’épreuve du 100m 4 nages en 4:30.43. Le NR Dély Ibrahim a, quant à lui, remporté deux finales grâce à Ramzi Chouchar sur 200m 4 nages en 2:02.97 et Ismahene Larbi Youcef sur 50m brasse avec un chrono de 35.50. Satisfait de la performance du GS Pétroliers, le directeur technique, Rachid Lourari, a déclaré à l’APS : «Nous avons réalisé les objectifs tracés depuis le début de la saison, à savoir dominer le championnat d’hiver en petit bassin.»

Il a ajouté que le club continuera sur cette ligne en axant sur la formation pour être le pourvoyeur de la sélection nationale de natation par des talents dignes de représenter les couleurs nationales. Le championnat d’Algérie Open d’hiver en petit bassin (25m) qui se poursuit jusqu’à samedi à la piscine de Bab Ezzouar, enregistre la participation de 164 nageurs représentant 30 clubs, issus de 7 ligues de wilaya (Alger, Tlemcen, Oran, Mostaganem, Boumerdès, Béjaïa et Constantine).