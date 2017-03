Réagissez

La deuxième cérémonie de remise des aides aux clubs de football amateurs représentants 12 wilayas, aura lieu aujourd’hui, à partir de 14h30 à la salle de Conférence de l’Office du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf et sera présidée par El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse et des Sports. A noter que la première opération d’aide aux clubs a eu lieu la semaine dernière au même endroit, et avait concerné plusieurs clubs de différentes wilayas.