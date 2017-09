L’USMBA veut se racheter face à Médéa

Réagissez

L’USM Bel Abbès affrontera l’O Médéa samedi prochain à domicile pour le compte de la deuxième journée du championnat de Ligue 1.

Une rencontre qui se présente dans des circonstances particulières pour le club de la Mekerra après sa défaite lors la première journée du championnat face au CR Belouizdad (0-2). Les protégés de Cherif El Ouazzani, qui ont repris lundi le chemin des entraînements, seront contraints de battre l’OM afin de se racheter face devant leur public après la prestation en deçà des espérances de plusieurs nouvelles recrues au stade du 20 Août. Amoindrie par le départ de nombreux joueurs expérimentés, à l’image d’Ilyès Sidhoum (ESS), Redouane Cherifi (USMA) et Elamali (MCO), la formation de la Mekerra va avoir besoin de beaucoup de temps pour se reconstituer et renouer avec la performance.

Un objectif qui s’annonce difficile au vu de la qualité du recrutement effectué lors de l’intersaison et pour lequel l’entraîneur Cherif El Ouazzani a émis publiquement des réserves. En effet, en début de semaine, l’ex-international algérien a, selon notre confrère El Khabar, fait part de ses craintes quant aux aptitudes techniques et physiques de certains éléments et leur capacité à combler le départ de joueurs-clés. Conscient de la difficulté de la tâche, Cherif El Ouazzani a exhorté ses joueurs à oublier la dernière défaite face au CRB et à se concentrer sur la préparation de la prochaine rencontre. «Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend sur le terrain. Malgré leur défaite lors de l’entame, la volonté de se racheter est perceptible chez eux. Nous allons entamer le match avec beaucoup de sérénité», a-t-il affirmé. Selon lui, le retard accusé sur le plan de la préparation et les problèmes vécus avant le début du championnat ont influé sur le rendement de l’équipe. Pour combler ce retard, l’USMBA a disputé trois matchs amicaux après sa défaite face au CRB. Avant-hier, une autre rencontre face à l’AS Maghnia devait être disputée à 17h.