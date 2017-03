Réagissez

L’USM Alger, seul représentant algérien en Ligue des champions africaine après l’élimination de la JS Saoura au premier tour, effectuera son entrée en lice aujourd’hui (20h30) au stade Omar Hamadi de Bologhine contre le club burkinabé RC Kadiogo pour le compte des 16es de finale.

Pour son retour à la compétition africaine après le fameux parcours réalisé en 2015, la formation de Soustara veut réaliser un résultat sécurisant en prévision de la manche retour, le 18 mars à Ouagadougou. L’entraîneur usmiste Paul Put a demandé des informations sur son adversaire qui carbure à plein régime en championnat burkinabé et occupe la première place au classement général, notamment après son large succès sur ASFA Yennega (4-0), lors de la précédente journée. L’entraîneur belge veut s’entourer d’un maximum d’informations sur son adversaire pour ne pas laisser place à la surprise.

Cependant, l’équipe s’est entraînée normalement et avec beaucoup de concentration. L’équipe, qui a récupéré mercredi les internationaux, Benyahia, Meziane et Benguit, sera amoindrie de plusieurs joueurs- clés, à l’image de Meftah, suspendu, ou encore Khoualed, Benkhemassa, Beldjilali et Hamar, blessés. «Les blessures nous posent de gros problèmes cette saison, encore plus lorsqu’elles interviennent dans le même compartiment de jeu, car cette situation nous laisse pratiquement sans solution. Donc, la difficulté pour nous réside dans la capacité à trouver une parade, pour contourner le problème et être performants», a expliqué Put à l’APS avant le match. Le coach usmiste estime en outre que la qualification se jouera en deux manches (aller et retour) bien que l’adversaire soit difficile à manier à domicile pour n’avoir perdu aucun match en championnat. «La qualification se jouera sur deux manches. Le match à domicile est important, certes, car nous aurons la chance d’évoluer devant notre public et dans des conditions que nous connaissons bien. Mais il ne faut pas pour autant négliger le match retour, car il est tout aussi important dans la perspective d’une qualification», a-t-il ajouté.

Dans cette confrontation, l’USMA doit compter aussi sur son merveilleux public pour se surpasser et atteindre l’objectif fixé, à savoir assurer une marge sécurisante avant la manche retour.