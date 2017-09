L’USMA veut assurer la qualification à Beira

Réagissez

L’USM Alger, représentant algérien en Ligue des champions africaine, renouera avec la compétition cet après-midi (14h, heure algérienne) face au Ferroviaro (Mozambique) pour le compte du match aller des quarts de finale.

La formation de Soustara s’est déplacée mercredi avec l’intention de bien négocier cette première manche dans l’espoir de faire un grand pas vers la qualification aux demi-finales. L’équipe s’est entraînée jeudi et a effectué une dernière séance hier à l’heure du match sur la pelouse du stade principal qui abritera la rencontre. L’équipe de Ferroviaro n’est pas un foudre de guerre, car s’étant qualifiée à ce tour après la disqualification de l’équipe soudanaise Al Merrikh, mais l’entraîneur Paul Put a déjà mis en garde ses poulains contre tout excès de confiance. Le coach belge de l’USMA estime que l’équipe adverse est plus compétitive, car le championnat mozambicain en est à sa 26e journée, alors que son équipe n’a disputée que trois matches officiels, dont le dernier à domicile face au DRB Tajenanet qui s’est soldé par un nul (1-1). L’effet de la chaleur et l’état du terrain sont aussi les autres craintes du coach usmiste, mais ce dernier veut préparer son équipe à toutes les éventualités pour espérer bien négocier cette première rencontre afin d’aborder la manche retour sous de bons auspices.

A l’occasion de ce match, la formation de Soustara sera privée de trois joueurs, l’attaquant Sayoud (suspendu), l’attaquant Faouzi Yaya (blessé) et le jeune milieu récupérateur Oussama Chita qui n’est pas qualifié pour cette compétition. A noter enfin que la rencontre Ferroviaro Beira - USM Alger sera dirigée par un trio d’arbitres malgaches, conduit par le directeur de jeu Hamada El Moussa Nampiandraza.