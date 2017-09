L’USMA se prépare à Sidi Moussa

Réagissez

Les Usmistes à l’œuvre au CTN de Sidi Moussa

L’USM Alger a entamé, hier, le dernier virage de sa préparation en vue du match de samedi face au club mozambicain de Ferroviario de Beira comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des champions, au Centre technique national de Sidi Moussa.

Après avoir effectué quelques entraînements au stade Omar Hamadi de Bologhine, depuis lundi, soit 24 heures après le retour de la délégation du Mozambique, où les Usmistes ont réussi à revenir au pays avec le point de l’égalité (1-1), le coach Paul Put a décidé, pour ces dernières séances d’entraînement, d’opter pour une pelouse naturelle. La rencontre est prévue samedi au stade du 5 Juillet à partir de 18h30. A cet effet, 21 joueurs sont concernés par ce stage. Côté effectif, le fait marquant est relatif au remplacement de Yaiche par Sayoud.

Ce dernier avait raté le match aller en raison d’une suspension. D’autre part, les joueurs effectueront, aujourd’hui, une séance d’entraînement au stade du 5 Juillet. Des éléments non concernés par ce stage, à savoir Benchikhoune, Bourenane, Belahcene et Chita joueront, aujourd’hui aussi, une rencontre amicale avec l’équipe réserve contre le club de Aïn Benian.

Si Chita et Benchikhoune ne disposent pas de licence africaine, Bourenane et Belahcène sont, semble-t-il, écartés pour des choix tactiques. Il faut noter, par ailleurs, que l’équipe de Ferroviario de Beira devait arriver à l’aéroport d’Alger hier après-midi. Contrairement à l’USMA, qui s’était déplacée au Mozambique via un vol spécial, la délégation de ce club a voyagé par le biais d’un vol régulier qui a duré près de 30 heures. Néanmoins, un responsable de Ferroviario est à Alger depuis avant-hier.

Celui-ci était chargé de préparer l’arrivée de sa délégation. A rappeler, en dernier lieu, que dans le cas d’une qualification aux demi-finales, l’équipe de Soustara affrontera le vainqueur de la double confrontation entre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Marocains du WAC. Le match aller s’était terminé sur le score d’un but à zéro en faveur de Sundowns.