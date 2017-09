L’USMA face au WAC en demi-finale

Réagissez

Soustara retrouve le Widad aux portes de la finale

Le représentant algérien en Ligue des champions d’Afrique, l’USM Alger, affrontera le Widad de Casablanca (WAC) en demi-finale.

Les deux équipes avaient trouvé des difficultés pour se défaire de leurs adversaires, avant-hier. Si au match aller, les Rouge et Noir avaient réussi à ramener le point de l’égalité (1-1) sur les terres mozambicaines face au Ferroviario De Beira, ce samedi ils ont failli se faire piéger. Soustara aurait même pu perdre son match si n’était l’ingéniosité d’un Zemmamouche qui a arrêté trois tentatives concrètes de scorer. Finalement, la rencontre s’est terminée sur le score de zéro à zéro, à la grande joie des Usmistes.

Au Maroc, le WAC lui devait surmonter la différence d’un but du match «aller» disputé en Afrique du Sud face à Mamelodi Sundowns (1-0), le tenant du titre. Et c’est ce qui est arrivé. Les Marocains se sont imposés sur le même score et ils ont arraché leur qualification après la séance des tirs au but (3-2).

Pour ce qui est de l’historique des confrontations, les deux équipes s’étaient rencontrées plus d’une fois lors de différentes compétitions continentales ou régionales, mais jamais en Ligue des champions. L’USMA et le WAC se sont affrontés pour la dernière fois durant la saison 2007-2008 en Ligue des champions arabes. C’était durant la phase des groupes. Les Algériens avaient pris le dessus sur leurs adversaires en aller et retour (2-1 et 3-2), mais c’est le club marocain qui s’est qualifié au prochain tour en terminant premier du groupe avec 10 points, l’USMA n’ayant récolté que 8 points (3e). Il y a lieu de citer aussi la demi-finale de la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes, en 2002 (avant-dernière édition avant son remplacement par la Coupe des Confédérations).

Là encore c’est le WAC qui a pris le dessus (0-0 au Maroc et 2-2 en Algérie), tout comme en 1999 en Coupe de la CAF lorsque l’USMA l’a emporté par 2-1 à Alger en quart de finale, avant de s’incliner par un à zéro au retour. En somme, l’équipe de Soustara va tenter de mettre un terme au signe indien lors de ses confrontations face au Widad. Il faut noter que le match aller de cette demi-finale se jouera le 29 ou 30 septembre prochain à Alger alors que la manche retour est prévue le 20 ou 21 octobre au Maroc. En dernier lieu, il faut signaler que pour l’autre confrontation des demi-finales, l’Ahly d’ Egypte a réussi à se qualifier, à la surprise générale, face à l’Espérance de Tunis. Après le nul du match aller (2-2), joué au Caire, avant-hier les Egyptiens ont surpris leurs adversaires à Tunis (2-1). L’autre billet se jouera entre l’Etoile de Sahel (Tunisie) et le Ahly de Tripoli (Libye).