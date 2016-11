Réagissez

Guessan décisif face aux Nahdistes

Après trois matches sans succès, l’USM Alger a renoué avec la victoire en s’imposant, hier, au stade du 5 Juillet dans son derby face au NA Hussein Dey sur le score de 2 buts à 1.

Après une première mi-temps achevée sur un score de parité (0-0), le match s’est emballé en seconde période. Guessan a réussi à ouvrir la marque à la 53e minute de jeu. Les Nahdistes sont revenus dans la partie grâce à Ardji (60e). Guessan a ajouté une seconde réalisation à la 70e minute, signant un important succès pour les Rouge et Noir. Le NAHD continue de souffrir en concédant son sixième match sans victoire. La douzième journée de la Ligue 1, qui se poursuivra aujourd’hui, sera d’une extrême importance pour le MO Béjaïa.

Il affrontera cet après-midi l’un des leaders du championnat, à savoir le MC Oran. Et dans cette partie, les coéquipiers de Yaya n’ont désormais plus le choix. Ils doivent absolument s’imposer afin de quitter la dernière place du classement. Certes, les Crabes comptent plusieurs matches en retard, mais la situation n’est pas si saine dans la maison mobiste. Le réveil de l’après-Coupe de la CAF s’est avéré difficile. L’équipe avait battu la semaine dernière l’USM Bel Abbès (1-2) et le flou persiste toujours concernant l’avenir du coach Nasser Sendjak.

Ce dernier aurait déposé un congé de maladie de 15 jours, ce qui n’est pas pour plaire à la nouvelle direction du club. Le représentant des actionnaires, Mustapha Bouchebah, a dénoncé l’absence de son coach en ce moment précis. A noter que l’ancien président, Zahir Attia, destitué par l’assemblée générale des actionnaires, a été suspendu mercredi par la Ligue de football professionnel pour deux ans ferme. C’est dans ce contexte que les Vert et Noir joueront leur match cet après-midi. C’est le duo Adjali-Benhaha qui dirigera l’équipe.

Le MOB sera privé de quatre éléments : Petrongal et Lakhdari (blessés), alors que Yesli et Touti boudent l’équipe. Mais cela ne changera rien, puisque les Crabes devront obligatoirement s’imposer. Le MC Oran, forcé au partage des points la semaine dernière par l’USM Alger, compte bien profiter de la mauvaise passe de son adversaire du jour afin de revenir avec un bon résultat de Béjaïa. Six matches sont au programme de la journée de demain. La tête d’affiche sera incontestablement le derby algérois entre le CR Belouizdad et le MC Alger. A suivre aussi les confrontations JS Saoura-ES Sétif, CS Constantine-USM Harrach et RC Relizane-JS Kabylie.