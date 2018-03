L’urgence de la mise en conformité de la LFP

Réagissez

Zetchi a réuni, dimanche, les présidents de club à...

La tenue de l’assemblée générale ordinaire de la Ligue de football professionnel (LFP) pour la présentation du bilan moral et financier ne serait pas d’actualité, à en croire des sources proches du directoire, installé au lendemain de la suspension de l’organe délibérant de la ligue.

La fédération s’active pour accélérer la tenue d’une assemblée générale constitutive de la LFP à la lumière de la correspondance émanant du ministère de l’Intérieur, qui a clairement indiqué l’existence illégale de la LFP, faute de mise en conformité, comme le recommande le décret exécutif du 26 novembre 2014, qui accordait une année aux associations pour se mettre en conformité avec le décret indiqué.

La FAF, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l’Intérieur, va réunir toutes les conditions pour la tenue d’une assemblée constitutive de la LFP qui sera suivie par l’élection de la commission électorale et de recours avant de procéder à l’élection de la nouvelle direction. Cette procédure va prendre du temps et aura comme première conséquence la non-tenue d’une assemblée générale ordinaire de la ligue dans le contexte actuel. Cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du bureau fédéral prévue le 24 mars. De nombreux clubs de L1 et L2 auraient saisi la FAF dans ce sens afin de permettre le déroulement normal du championnat jusqu’à son terme. Cela conduira automatiquement la fédération à programmer son assemblée générale pour la mi-avril prochain. Entre-temps, se tiendront les assemblées générales des ligues.