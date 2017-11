L’ONJSA condamne

Réagissez

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) dans un communiqué transmis à notre rédaction a «constaté avec regret et stupéfaction que des journalistes de la presse nationale soient injustement intimidés lors de la conférence de presse animée par le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Rabah Madjer». L’ONJSA qui exprime «sa solidarité avec le journaliste de la Chaîne 3 de la Radio nationale, M. Maamar Djebour, victime d’une agression verbale et d’un jugement de valeur arbitraire de la part du sélectionneur», a tenu à rappeler à l’endroit de Rabah Madjer et de la FAF (son employeur) «qu’il s’agit là de pratiques arbitraires et antidémocratiques appartenant à une époque révolue dans un pays où les lois de la République garantissent au citoyen la liberté d’expression».

L’ONJSA exhorte enfin «les journalistes et tous les acteurs du mouvement sportif national à faire montre d’engagement et de responsabilité, les invitant à la sagesse et la sérénité et surtout éviter toutes les formes polémiques qui ne font qu’exacerber la situation», conclut le communiqué.