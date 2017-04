L’OMK El Milia en finale

Réagissez

L’équipe de l’OMK El Milia, évoluant en Super-division du championnat national de volley-ball, a créé la sensation, vendredi, lorsqu’elle s’est qualifiée en finale de la coupe d’Algérie face à son adversaire du jour, le MB Béjaïa, par 3 sets à 1.

Ce résultat, qui est loin d’être une surprise de par les performances réalisées par cette équipe depuis trois années dans cette compétition, vient s’ajouter à sa qualification au play-down du championnat national, où elle est classée deuxième. Au tour précédent, l’équipe des Kotama de la ville d’El Milia est venue à bout de son adversaire, le PO Chlef, sur le score de 3 sets à 1. «Nous sommes fiers de cette qualification, c’est la troisième année consécutive que nous jouons une demi-finale de coupe d’Algérie, cette année, la chance nous a souri, après avoir raté les deux précédentes», a réagi à chaud le président de l’équipe, Lamine Fanit. Notaire de son état, installé dans la ville d’El Milia, cet homme a relevé le défi de faire de cette équipe l’une des meilleures à l’échelle nationale dans cette discipline de volley-ball.

Créée en 2005, l’équipe de l’OMK n’a pas tardé à accéder en division excellence, où elle évolue depuis six ans. Cependant, et en dépit de ses performances, cette formation est encore loin de bénéficier du soutien, notamment financier, des autorités. «Si cette équipe a atteint ce stade de la compétition, c’est parce que j’ai tout fait pour elle, tout ce qui a été dépensé l’a été de ma poche et grâce à la contribution de ma femme, pour le reste, personne, ni aucun organisme, ne nous a versé le moindre sou», a martelé notre interlocuteur, qui n’a pas manqué de regretter le refus pur et simple de l’ex-maire d’accorder à son équipe la moindre attention. Rappelons qu’en finale, l’OMK, entraîné par un technicien algérois, Mahmoud Kaci, affrontera le tenant du titre de la coupe d’Algérie et actuel leader du championnat national, le NRB Bordj Bou Arréridj.