L’occasion ratée de prolonger le stage

Onze sélections africaines ont disputé, hier, des rencontres amicales. Seule la Côte d’Ivoire a affronté une équipe non africaine, en l’occurrence la France, les autres teams se sont affrontées entre elles.

Ainsi, en plus de France-Côte d’Ivoire, il y a eu Kenya-Liberia, Gabon-Comores, Tunisie-Mauritanie, Mozambique-Afrique du Sud et Maroc-Togo. Certaines de ces équipes vont prendre part à la prochaine CAN, d’autres, comme l’Afrique du Sud, non concernés par la Coupe d’Afrique, sont toujours concentrées sur le Mondial 2018 en Russie.

Près de la moitié de ces sélections ont, tous comme l’Algérie, disputé le week-end dernier leurs matchs de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial : la Tunisie (groupe A), la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Maroc (groupe C) et l’Afrique du Sud (groupe D). Des sélections qui ont profité de la date Fifa qui se terminera demain pour prolonger leurs stages. Ainsi, après les matchs disputés le week-end, leurs staffs ont maintenu leurs joueurs pour jouer un match amical. Pourquoi l’Algérie n’en a pas fait de même ? Au vu des failles constatées lors du match face au Nigeria, il aurait été judicieux de garder les joueurs encore quelques jours afin de commencer à préparer la CAN. Près de deux mois nous séparent du rendez-vous continental et, entretemps, il n’y a pas de date Fifa. Les Verts ne pourront préparer la Coupe d’Afrique que durant les quelques jours la précédant. L’un des adversaires algériens durant la CAN, en l’occurrence la Tunisie, a joué hier un match amical.

Un énorme chantier attend le sélectionneur national, Georges Leekens, notamment en défense, et il est à se demander si les quelques jours de stage au CTN de Sidi Moussa, avant le départ vers la ville gabonaise de Franceville, suffiront. Il est à noter que Mahrez et ses coéquipiers n’ont disputé aucun match amical cette année, si ce n’est les rencontres jouées sous l’ère Rajevac, en septembre face au WA Boufarik et en octobre face à l’USM Blida, respectivement à la veille des matchs face au Lesotho et au Cameroun (alors que ce dernier a disputé un match contre l’O Marseille pour préparer l’Algérie).

Le dernier match amical international de l’équipe nationale remonte au 13 octobre 2015, face au Sénégal, une année durant laquelle les Verts ont par contre joués cinq confrontations amicales (Tunisie, Qatar, Oman, Guinée et Sénégal). Il est clair que le changement de sélectionneur à deux reprises (Gourcuff, Rajevac et Leekens) durant l’année en cours y est pour quelque chose. Mais le fait est que les Verts ont raté une bonne occasion de disputer un match amical. En tout cas, Leekens a du pain sur la planche. Il a deux mois pour mettre sur pied, entre autre, une paire défensive sûre. Et quelques jours seulement pour la tester avant l’entame de la CAN. Il faut rappeler que l’Algérie est dans le groupe B de la Coupe d’Afrique en compagnie de la Tunisie, du Sénégal et du Zimbabwe.