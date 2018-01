L’interdiction de recrutement levée

Réagissez

Le bureau fédéral (BF) de la Fédération algérienne de football (FAF), réuni hier en session extraordinaire sous la présidence de Kheireddine Zetchi, a décidé de passer outre la mesure d’interdiction de recrutement infligée aux clubs endettés, en qualifiant l’ensemble des joueurs des clubs concernés, à l’image de l’ES Sétif, le CR Belouizdad et l’USM El Harrach en Ligue 1, ainsi que le CRB Aïn Fekroun, le CA Batna et le RC Kouba en Ligue 2.

Le BF a donc décidé d’octroyer ces licences et ainsi qualifier tous les joueurs des clubs concernés par l’interdiction. Cette décision intervient 48 heures après l’installation d’un directoire à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP), en remplacement de Mahfoud Kerbadj et son bureau, et surtout pour «réparer», selon les responsables de la FAF, la «gaffe» de la LFP, qui a créé un précédent en accordant les licences aux joueurs de l’ESS, alors que le club était interdit de recrutement.

C’est ce qu’a d’ailleurs expliqué le président de la FAF dans une déclaration aux chaînes télé, avant même qu’un quelconque communiqué ne soit publié sur le site de l’instance fédérale pour justifier cette décision. «On va faciliter aux clubs la question de la qualification des joueurs recrutés cet hiver, dans un cadre légal.

On va se réunir ce mercredi avec les présidents des clubs concernés et on va trouver un terrain d’entente. Le BF a fixé les conditions pour que ces clubs puissent récupérer les licences des nouvelles recrues et régulariser leur situation vis-à-vis de la CRL», a précisé Zetchi. Et de poursuivre : «Mais à l’avenir, les présidents de club doivent se comporter en véritables responsables et comprendre que sous l’ère du professionnalisme, on ne peut plus gérer un club avec la politique des dettes.»

«S’il n’y avait pas ce précédent de la Ligue qui a octroyé à l’ESS les licences de ses recrues, on aurait était ferme dans l’application des décisions du BF concernant cette interdiction de recrutement. Et on le sera à l’avenir», a-t-il conclu. A noter que la FAF a conditionné cette qualification des joueurs par la présentation des clubs de garanties pour un règlement prochain de leurs dettes.