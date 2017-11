L’impossible domiciliation d’un derby

Réagissez

La Ligue de football professionnel (LFP) vient, une nouvelle fois, de reporter la rencontre de la 6e journée du championnat national de Ligue 1, opposant le MC Alger à l’USM Alger, à une date ultérieure.

Le match en question devait se jouer ce mardi 7 novembre. «Cette décision a été prise afin de préserver la pelouse du Stade du 5 Juillet qui doit accueillir le 14 novembre 2017 le match international entre l’équipe nationale algérienne et son homologue de la République de Centrafrique», indique un communiqué de la LFP. Jamais la Ligue de football n’avait trouvé autant de difficultés pour «placer» un match de championnat qui, même si c’est un derby, ne présente aucun enjeu. Il faut rappeler que cette rencontre devait se jouer durant le week-end du 12 et 13 octobre, lorsque s’était jouée la 6e journée, au stade Omar Hamadi de Bologhine. Mais quelques jours avant sa tenue, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, avait «forcé la main» au président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, en réclamant son report «jusqu’à ce que le stade du 5 Juillet soit disponible». Pour le premier responsable du secteur, une rencontre «de cette envergure» ne pouvait être programmée au stade de Bologhine.

Et c’est ce qui s’est passé. La LFP reporte l’empoignade sine die. Mais en début de semaine, la Ligue confirme sa tenue le 7 novembre. Trois jours plus tard, la domiciliation est fixée : le match aura lieu au stade du 5 Juillet. Sauf qu’à la dernière minute, il a été décidé de ne faire jouer aucune rencontre au temple olympique d’Alger avant le rendez-vous, en amical, des Verts face à la Centrafrique prévu le 14 novembre. N’aurait-il pas été préférable de faire jouer ce derby au stade de Bologhine, qui avait déjà accueilli par le passé les rencontres entre les deux voisins ? Lors de la dernière réunion du Bureau fédéral de la FAF, Mahfoud Kerbadj avait insisté sur le fait que «le plus grand problème qui réduit les possibilités de trouver des solutions est celui du manque d’infrastructures, surtout au niveau d’Alger, où 7 clubs accueillent leurs adversaires sur les deux seuls stades de la capitale homologués (le stade Omar Hamadi de Bologhine et le stade du 20 Août 1955)». Pourtant, en début de saison, celui-ci avait indiqué que le calendrier serait respecté. Une promesse qui, finalement, ne peut être tenue …