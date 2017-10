L’importance de l’image pour améliorer l’arbitrage

Réagissez

Nul n’ignore l’impact et l’importance de l’image TV dans la progression qualitative de l’arbitrage lors des critiques d’après-match avec le rituel visionnage ainsi que lors des stages.

Combien d’équipes d’arbitres ont amélioré leur rendement d’ensemble en encourageant la bonne option et, le cas échéant, en rectifiant et en corrigeant quand cela est nécessaire dans l’action de décortiquer les décisions prises lors des différentes directions. Faut-il rappeler que le (grand) mérite revient à l’ENTV avec ses moyens techniques et humains colossaux mis en œuvre pour produire ces images. Car depuis la date historique d’un certain 28 octobre 1962 où fut lancé le défi traduisant une décision politique du recouvrement de la souveraineté nationale annonçant la naissance de l’audiovisuel algérien, notre «RTA» ne cesse de réaliser d’énormes progrès dans ses importantes et non moins nobles missions de service public. La preuve de ce grand progrès durant ces dernières années réside dans la compréhension des exigences de son grand public de téléspectateurs matérialisée par l’effort de réussir le challenge d’être le temps d’un week-end une TV sportive spécialisée par rapport au nombre (6 à 7) de matchs télévisés. Plusieurs objectifs sont visés, entre autres ceux de vulgariser et particulièrement de sensibiliser. L’autre succès à ne pas occulter reste la régression sensible de la violence dans les enceintes sportives que couvait notre football tel un grave abcès que combattait la LNF par des huis clos avec leurs multiples privations et procès. Pour ce qui concerne le monde sportif et particulièrement footballistique où téléspectateurs et autres observateurs à même de pouvoir juger objectivement vivent une réelle aubaine avec le nombre de matchs retransmis du championnat national chaque semaine. Il appartient aux équipes d’arbitres de tirer profit de cette inestimable contribution de la télévision pour améliorer leur capacité de décision en cherchant la justesse et la précision.