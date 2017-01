L’image «message» des arbitres !

Réagissez

A partir des hauteurs de Tikjda connues et appréciées pour leurs multiples bienfaits, particulièrement la pureté de leur air et autres saintetés fréquentées pour un bon présage, à la clôture de leur stage, les arbitres de l’élite ont envoyé à la famille du football une «rassurante» image qui voudrait sûrement transmettre un message. A priori, il semble que le stress et le climat tendu vécus par toutes les équipes d’arbitres lors de la première phase, nés de l’incohérence et de cette inconstance devenue chronique influant directement sur la performance, ne sont que de mauvais souvenirs.

En effet, les images diffusées par la TV publique ont montré des passages où les arbitres, en costume de cérémonie, chantaient en chœur accompagnant par des pas de danse à l’effet de fêter la fin avantageuse et heureuse de leur séminaire. Ajouter à cela les résultats plus que satisfaisants enregistrés aux tests physiques subis la veille au stade de Bouira. Ces séquences sont prometteuses à plus d’un titre et de bon augure pour la suite. Donc, pas de souci côté physique, comme cela a été constaté lors du premier tronçon. Quant à l’aspect «prestation», est-ce à dire que les 42 arbitres de l’élite retenus ont, un à un et pas à pas, cinq jours durant, fait leur mea-culpa ? Les bonnes et utiles conclusions ont-elles été tirées par tous les intervenants dans l’action arbitrale (CFA, désignations, équipes d’arbitres, formateurs, évaluateurs et autres commissaires) ?

Maintenant, si le bilan a été fait sans démagogie aucune, en abordant et analysant toutes les lacunes avec une vision et une approche pratique pour une correction judicieuse et opportune, le rendement arbitral sur le terrain (jonction de toutes les préalables actions) ne sera que satisfaisant pour la suite de la compétition.

Cependant, seul bémol relatif au protocole sans viser le monopole : l’absence du patron du football a été fortement remarquée ; personne ne s’y attendait car habitué à ne pas rater ces rendez-vous, surtout qu’il avait beaucoup à dire, que ce soit à l’ouverture du conclave ou à la cérémonie de remise des badges FIFA aux 14 arbitres (7 directeurs et 7 assistants). Il faut reconnaître aux responsables en charge de l’arbitrage que cette absence a été largement compensée par un geste hautement significatif, concocté par la CFA, traduisant cette reconnaissance implicite de tout son mérite pour les innombrables soutiens en toutes épreuves et appuis apportés à ceux qui savent appliquer ses idées, de même que ses précieuses orientations en matière de gestion inhérente à la vie quotidienne de l’arbitrage, et ce, par un trophée et un cadre illustrant la photo en «portrait» du chef, remis à son représentant, sous les applaudissements nourris de tous les présents. Bonne continuation et bonne reprise à tous.