L’icône du WAT est décédée

On l’appelait Michel. Un pseudonyme qu’il assumait en reconnaissance à celui qui lui avait appris, à Paris, le métier de pizzaiolo, à la fin des années 1960.

Cordon bleu, Ismet Bekhechi, de son vrai nom, avait essaimé l’amour de la gastronomie dans les familles tlemceniennes depuis qu’il avait ouvert son restaurant à Bab El Hadid. C’était une nouvelle ère dans les us des autochtones.

Gardien de but professionnel de valeur, réputé pour sa bonhomie et son amour fou pour le Widad de Tlemcen et le Real Madrid, Ismet est décédé, à l’âge de 71 ans, jeudi dernier dans la matinée, des suites d’une maladie. Lui, l’homme à la queue de cheval, qui avait pleuré lorsque le Widad était descendu aux enfers, n’aura pas ce privilège d’être dans les tribunes du stade Akid Lotfi pour constater que son club chéri est entrain de réaliser des exploits pour retrouver la ligue 2.

Magnanime et d’une sagesse indicible, il faisait sienne cette citation ou cette sentence à la moindre petite mésentente : «On peut se disputer, on peut ne pas se parler, mais l’amour pour mes frères et sœurs ne s’arrêtera jamais». Ismet, mon ami, m’accueillait toujours avec le sourire… et un ton taquin. Et en bon joueur, il ne me tenait jamais rigueur quand je le poussais dans ses derniers retranchements. Fraternellement parlant, bien entendu.

L’icône de Tlemcen a été enterrée, vendredi, au cimetière Sidi Senouci où une foule incommensurable l’avait accompagnée à sa dernière demeure. Dors en paix frère ! Que Dieu ait ton âme!