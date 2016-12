Réagissez

L’US Tébessa en passe de rééditer...

L’US Tébessa, pensionnaire de la Division amateur, a créé la surprise, hier, en éliminant dans son antre de Boumezrag l’ASO Chlef, tombeur du MC Oran lors du précédent tour.

Dans un match fou, malgré l’absence du public pour cause du huis clos, les joueurs de l’US Tébessa n’ont pas démérité en tenant tête aux Chélifiens, surclassant même le pensionnaire de la Ligue 2. Premiers à ouvrir la marque dès la 12’ par Ghazi après une nette domination, les Tébessis ont par la suite subi le jeu. Les Chélifiens se sont créé pas moins de trois occasions nettes de scorer, toutes ratées, avant de parvenir à égaliser à la fin du premier half sur une réalisation de Attafen.

La seconde période a été plus équilibrée avec des occasions de part et d’autre, sans qu’aucune des deux formations ne parvienne à prendre l’avantage, poussant les deux équipes à aller vers les prolongations. Des prolongations qui ont été à l’avantage de l’UST, même si c’est l’ASO qui aurait pu tuer le match, en ratant d’abord un penalty par Melika (95’), avant que Messaoud ne redonne l’avantage aux siens sur penalty à la 105’. Croyant avoir fait le plus dur, les Chélifiens ont goûté au sursaut d’orgueil des Tébessis.

Ces derniers, reprenant les débats à leur compte, ont réalisé l’exploit, en faisant trembler les filets de l’ASO à trois reprises dans la seconde période de la prolongation. C’est d’abord Boudjedda qui égalise sur penalty (107’), avant que le jeune Eulmi ne redonne l’avantage à l’UST (111’) d’une superbe frappe en pleine lucarne. Le coup de grâce a été donné dans les arrêts de jeu de la prolongation, avec une quatrième réalisation signée du rentrant Heddane.

A noter l’expulsion du coach de l’UST, Guezouna, en fin de match. Une large victoire, nette et sans bavure pour Tébessa, qui est en passe de réaliser l’exploit de la saison écoulée en ayant atteint les demi-finales, au moment où l’ASO n’en finit pas de manger son pain noir, avec une élimination peu glorieuse dans l’épreuve populaire, au moment où elle peine en championnat. Enfin, il est à signaler que l’ASO tient, depuis hier, sa première recrue hivernale en la personne de Mahsas, l’ex-portier du RC Arbaâ.