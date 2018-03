L’éternel cafouillage de la FAF

Réagissez

Les joueurs de la JSK et de l’USMB ne savent toujours pas quand et où ils vont jouer

Il ne se passe plus une saison sans qu’il y ait un scandale dans la compétition de la coupe d’Algérie de football.

Jusqu’à hier soir, personne n’était en mesure d’indiquer quand et où se jouera le match des quarts de finale de la coupe d’Algérie entre la JS Kabylie et l’USM Blida.

Sur le site de la fédération, mais également sur celui de la Ligue de football professionnel, le match était toujours «en étude de désignation», contrairement aux confrontations MC Alger – MO Béjaïa et CS Zaouia-AS Aïn Mlila, programmées cet après-midi.

Le match USM Bel Abbès -JS Saoura se jouera lui ce samedi. Cet épisode n’est pas sans rappeler les décisions prises par la «défunte» commission de la Coupe d’Algérie, présidée par Ali Malek, qui avait décidé de programmer en 2016 le match de la demi-finale entre le NA Hussein Dey et l’USM Bel Abbès au stade Mustapha Tchaker de Blida au lieu du stade du 20 Août 1955. L’année dernière encore, la même commission avait désigné les deux confrontations CR Belouizdad – USM Bel Abbès et MC Alger – ES Sétif au stade du 5 Juillet.

Ali Malek avait ajouté : «On a programmé ces demi-finales au 5-Juillet conformément à la réglementation de la Coupe d’Algérie. Il n’y aura aucun changement dans la domiciliation. Les présidents du MCA et du CRB doivent assumer leurs responsabilités en cas de boycott.» La suite, tout le monde la connaît: les deux clubs ont joué sur leur pelouse du stade du 20 Août 1955 et le stade Omar Hamadi de Bologhine en faisant valoir le droit de jouer chez eux en étant les premiers tirés lors du tirage.

Aujourd’hui, la commission, présidée par Noureddine Bakiri, s’est retrouvée «empêtrée» dans une nouvelle affaire autour de la capacité du stade de Tizi Ouzou et son aptitude ou non à abriter le match des quarts de finale de la coupe d’Algérie. Entre les dirigeants kabyles, qui affirment de vive voix que le stade est dotée de 21.240 places, et le dossier d’engagement du club qui mentionne une capacité du stade de 14.600 places, la commission de la coupe d’Algérie s’est «perdue» dans le calcul des places du stade.

Quelle que soit la décision qui sera prise dans cette nouvelle affaire, la crédibilité de la Fédération algérienne de football en prendra à coup sûr un sérieux coup. A se demander s’il ne faudrait pas revoir le système de la coupe d’Algérie à l’avenir et éviter tous ces scandales et ces humiliations à répétition à la FAF. Le mieux indiqué serait peut-être de revenir aux matches sur terrain neutre, qui donnera la chance à tout le monde et évitera ainsi aux clubs de faire autant de calculs pour jouer à domicile afin de s’assurer la qualification, et rien d’autre.