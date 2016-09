Réagissez

Démonstration de force de la Roja pour l’entame des...

L’Espagne a humilié le modeste Liechtenstein (8-0 !)pour lancer idéalement sa campagne de qualification pour le Mondial 2018, lundi, sous les ordres de son nouveau sélectionneur, au moment où l’Italie, réduite à dix, réussissait malgré tout à s’imposer (3-1) en Israël.

La soirée a aussi été marquée par la grande première réussie du Kosovo, qui pour son premier match officiel a obtenu un très bon nul en Finlande (1-1), et par la large victoire du pays de Galles qui, après sa demi-finale historique à l’Euro, a déroulé face à la Moldavie (4-0) avec un doublé de Gareth Bale. L’Espagne, dirigée désormais par Julen Lopetegui, avait quant à elle raté son Euro et avait à cœur de vite tourner la page. Bien sûr, en face il n’y avait que la 182e nation mondiale, le Liechtenstein, mais la Roja a offert un festival à son public de Leon.

Diego Costa (10’, 66’), qui n’avait pas été retenu à l’Euro, y est allé de son doublé, tout comme Alvaro Morata qui l’a imité en deux minutes (82’, 83’). De quoi faire le plein de confiance à un mois du choc de ce groupe G face à l’Italie. Les Italiens, eux, avaient réussi leur Euro (un quart de finale perdu aux tirs au but contre l’Allemagne), mais ils ont été un peu plus à la peine en Israël, après une défaite dure à avaler à la maison face à la France (3-1 en amical).

Idéalement lancée par les buts de Pelle (15’) et Candreva (32’), l’équipe entraînée par Giampiero Ventura, le successeur du charismatique Antonio Conte parti à Chelsea, a été bousculée avant la pause avec un superbe ballon piqué de Ben Haim (35’) pour revenir au score. La Nazionale a même tremblé après l’exclusion du grognard de la défense, Giorgio Chiellini, à la 55’, mais a su faire le break sur un but opportuniste d’Immobile (84’). Toujours dans ce groupe G, la rencontre entre l’Albanie et la Macédoine a été interrompue à la 79’ à cause des intempéries sur le score de 1-1.

Débuts en fanfare des Gallois

Dans le groupe D, le pays de Galles est en tête grâce à son large succès contre la Moldavie (4-0), suivi par l’Autriche qui s’est imposée en Géorgie (2-1). La Serbie et l’Irlande n’ont pas réussi à se départager (2-2). Le groupe I a été celui des matchs nuls (1-1). Avec pour le plus marquant la grande première du Kosovo dans un match de qualification à une Coupe du monde. Qui plus est en arrachant le nul en Finlande. Comme lors de l’Euro, on attendait beaucoup de la Croatie, mais elle a été tenue en échec à domicile par la Turquie (1-1). L’Islande, après son parcours héroïque en France, démarre, elle, par un nul encourageant en Ukraine (1-1).