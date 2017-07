L’ES Tunis, premier club qualifié

Réagissez

L’ES Tunis a assuré sa qualification aux demi-finales de la Coupe arabe des clubs de football qui se poursuit en Egypte, après sa victoire face à El Merreikh du Soudan (2-0), jeudi soir dans le cadre de la deuxième journée du groupe C.

Les Tunisois portent à six leur capital de points, devançant de quatre unités le dauphin, Al Hilal d’Arabie Saoudite, tenu en échec par Naft Al Wassat d’Irak (2-2), tandis qu’El Merreikh et Naft Al Wassat ferment la marche avec un seul point au compteur. Le représentant algérien dans cette épreuve, le NA Hussein Dey, disputait, hier soir son troisième et dernier match de la phase de poules face au Ahly du Caire, soit son codauphin.

Les deux équipes comptent chacune trois points, accusant un retard de trois unités sur le leader Al Fayçali de Jordanie qui domine le groupe A, et qui aura sans doute la tâche facile face à la lanterne rouge de la poule, Al Wihda des Emirats arabes unis, en quête de son premier point dans le tournoi après ses deux défaites lors des deux précédentes journées. Les premiers des trois groupes se qualifieront aux demi-finales, en plus du meilleur deuxième.