Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la décision prise par le BF à Saïda, parue dans le dernier communiqué de la FAF, où la CFA lancera l’arbitrage à cinq à partir des quarts de finale de la Coupe d’Algérie, en prenant certainement en compte le constat d’absence d’arbitres pour des matchs de jeunes. Il faut rappeler que l’Algérie du football a été, sous le règne de l’actuel patron et son équipe, très généreuse en étant le premier pays d’Afrique à avoir «suppléé» ses arbitres de l’élite sur le terrain par le kit du bip sonore et ensuite l’oreillette à la charge financière, fut-elle sponsorisée, très onéreuse.

La barre est mise très haut avec cette consigne du renforcement humain de l’équipe d’arbitres par des juges de ligne. Tant mieux ! Que veut la famille du football ? Désormais, avec cette avancée historique de soutien d’abord logistique et ensuite humain, la FAF a pris ses marques et ne voudra plus revivre les mêmes antécédentes frasques. Cause à effet immédiat : la CFA et sa sous-commission de «désignation» ne devraient plus agir sous la contrainte des compromissions ou, encore, se permettre d’autres (scandaleuses) omissions. Combien de matchs ont été «oubliés» par l’action de la désignation ? Il n’y a pas si longtemps, la copie des désignations d’une journée complète des U21 a été rendue «blanche». Les rencontres des U15 et U18, toutes divisions confondues, sont dirigées par le même arbitre (s’il est présent) et sans assistant. Pour les différents championnats de jeunes du bas et du milieu de la pyramide, ainsi que celui de l’antichambre de l’élite, le championnat des U21, devront à l’avenir bénéficier de la couverture arbitrale par des trios pour que ces catégories grandissent et progressent avec l’apprentissage pratique et réel des lois du jeu.

Dans un souci de formation continue et d’ascension verticale, faut-il rappeler à qui de droit que les catégories jeunes du haut de la pyramide ne peuvent se mettre en évidence et prouver leur valeur que lors des matchs de coupe et donc ces jeunes et leurs staffs respectifs espèrent être arbitrés par d’abord des trios et à la condition d’être neutres pour espérer une direction honnête et loin de toute influence née de la proximité de certains arbitres locaux avec les clubs recevants. En conclusion, le pays — de surcroît d’Afrique — qui passe à l’arbitrage à cinq, même à titre expérimental, n’a plus le droit de faire dans le bricolage des matchs de jeunes dirigés par des bénévoles. L’un des combats à mener contre ce qui mène à la violence, du moins sur le terrain, commence par initier aux jeunes joueurs les lois du jeu de manière continuelle par des arbitres officiels pour éviter, plus tard, la méconnaissance traduite par les querelles, les contestations gestuelles et les situations conflictuelles.