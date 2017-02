Sofiane Hanni. Attaquant d’Anderlecht

«L’équipe nationale doit rebondir»

Réagissez









Avec un but et une passe décisive lors du sommet de Jupiler League entre Anderlecht et Zulte Waregem (4-2), Sofiane Hanni a été élu «homme du match». A l’issue de la rencontre, le néo-international algérien a accepté de répondre à nos questions.

Un but et une passe décisive dans ce match au sommet et vous êtes élu «homme du match». C’est un bel après-midi pour vous, n’est-ce pas ? C’est clair que cela fait plaisir. A l’image de l’équipe, j’ai essayé de faire un bon match. Le plus important, ce sont les trois points et la victoire. C’est bon pour la confiance. Avec du recul, avez-vous compris pourquoi l’objectif de l’Algérie n’a pas été atteint lors de la CAN au Gabon ? C’est déjà du passé. aujourd’hui je dois me concentrer sur les échéances que j’ai au quotidien avec mon club. Quand on subit un échec, il faut oublier. Y a-t-il des explications à cet échec ? Honnêtement, je ne cherche pas d’explication. Je pense au présent et au futur. Le terrain reflète l’ambiance dans un groupe. On a pu constater une absence de cohésion sur le rectangle vert. Est-ce que le collectif vivait bien ? Ce n’est pas toujours vrai. L’ambiance au sein du groupe était exceptionnelle. L’Algérie a dégringolé à la 50e place au classement FIFA. Qu’est-ce que cela vous inspire ? C’est le football. Cela ne m’étonne pas. C’est comme pour les joueurs, on fait de bons matches et de moins bons. A nous de rebondir en équipe nationale lors des prochaines compétitions et d’essayer de remonter au classement. On a senti dans le jeu une certaine complicité entre vous et Islam Slimani. Est-ce un joueur qui vous convient particulièrement ? Je me sens bien avec lui. C’est un bon joueur qui a plein de qualités. C’est toujours facile de jouer avec de bons attaquants. Les deux derniers sélectionneurs ont été des erreurs de casting. Quel type de profil faudrait-il pour le joueur algérien ? C’est une question qu’il faut poser au président de la Fédération. Je suis nouveau en sélection. Je ne peux pas répondre à ce genre de question.

Nasser Mabrouk