L’équipe nationale à Tunis dès aujourd’hui

La sélection algérienne seniors messieurs de volley-ball, conduite par Habib Khedache, trésorier à la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), et accompagnée par l’arbitre international Abed Khalfoun, s’envolera aujourd’hui à destination de la Tunisie afin de prendre part au tournoi qualificatif de la Zone 1, prévu à Tunis à partir d’aujourd’hui et pendant trois jours.

Le tournoi de la zone 1 regroupera l’Algérie, le Maroc et la Libye pour un seul ticket qualificatif à la phase finale du 21e Championnat d’Afrique des Nations masculin prévue du 20 au 30 octobre prochain en Egypte. Les camarades d’Amine Oumessaad devront passer par ce tournoi qualificatif pour espérer disputer la phase finale et qui permettra aux trois premiers d’être présents au Mondial-2018 qui se déroulera conjointement en Italie et en Bulgarie du 10 au 30 septembre 2018. La mission des poulains de Mouloud Ikhedji sera difficile face la sélection marocaine de volley-ball, qui a terminé à la 3e place de la 20e édition du Championnat d’Afrique des Nations 2015 (22-30 juillet 2015), en s’imposant au Caire face à son homologue algérienne par 3 sets à 1 (21-25/25-19/25-21/25-20) en match de classement. Il faut rappeler, à cet effet, que le Maroc est entraîné par le franco-camerounais Eric Ngapeth (57 ans), nommé sélectionneur il y a environ cinq mois pour tenter de qualifier le pays au Championnat du monde pour la première fois de son histoire. Ce technicien, ancien joueur des Bleus et père d’Earvin, la star de l’équipe de France, champion de France avec Poitiers (1999) et Tours (2010), a déjà exercé en Afrique du Nord puisqu’il était l’entraîneur du club tunisien de Sfax. A rappeler en dernier lieu que les Verts ont effectué leur préparation en Algérie uniquement avec une participation à la 4e édition des Jeux de la solidarité islamique qui a eu lieu à Bakou (Azerbaïdjan) qui s’est soldée par une médaille de bronze.



Liste des joueurs convoqués :

Benyoucef Sofiane (NC Béjaïa), Abiayad Mohamed Walid, Ikken Boudjemaâ, Abdellah Chaouech (OMK Rl Milia), Islam Ouldchercheli (MB Béjaïa), Bourouba Youcef, Ayoub Dekkiche (ES Sétif), Souallem Billel, Oumsaad Mohamed Amine, Hamimes Abderaouf (NR Bordj Bou Arréridj), Hosni Soufiane, Achouri Ilyes, Dekkiche Akram (GS Pétroliers), Mohamed Doursidi (EF Aïn Azal), Toufik Mahdjoubi (Melila, Espagne), Kerboua Ahmed Amir (Semouha, Egypte).