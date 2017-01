Réagissez

A trois jours du coup d’envoi de la CAN-2017 au Gabon, la Télévision publique algérienne (EPTV) n’a toujours pas acquis les droits de retransmissions des matchs de la 31e édition du tournoi africain et plus particulièrement ceux de la sélection nationale.

Selon une source au sein de l’entreprise, les négociations avec le détenteur des droits de diffusion pour la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient), en l’occurrence beIN Sports, sont toujours bloquées et le risque de voir l’EPTV, pour la première fois de son histoire, rater la diffusion des matchs des Verts à la CAN est de plus en plus probable.

D’ailleurs, l’entreprise, qui a acquis les droits de couvrir les coulisse de l’EN durant cette CAN, n’a toujours pas diligenté une équipe au Gabon pour couvrir la compétition, en raison du prix exorbitant et non négociable fixé par beIN Sports, qui exige 20 millions de dollars pour un lot de matchs comprenant les trois rencontres des Verts du premier tour, en sus des matchs des quarts de finale à la finale, en passant par le match de classement. Toujours selon notre source, le dossier est désormais entre les mains du gouvernement, à qui appartient la décision d’acheter ou pas la retransmission des matchs de la sélection, comme ce fut le cas, à la dernière minute, lors des dernières éditions.