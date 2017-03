L’entraîneur Mounir Zaghdoud démis de ses fonctions

Réagissez

A l’issue du match USB-SC Saïda, joué vendredi dernier pour le compte de la 26e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis et qui s’est terminé sur un score de parité (1-1), le président de l’USB, Brahim Saou, a annoncé la destitution de Mounir Zaghdoud de son poste d’entraîneur du onze des Ziban.

Cette décision intervient après 4 matches sans victoire de l’USB soit 2 défaites et 2 matches nuls qui compromettent sérieusement son objectif d’accéder en Ligue 1, notent les observateurs. L’US Biskra se retrouve ainsi à la 4e place, avec 39 points, devancée par le Paradou AC, l’USM Blida et la JSM Béjaïa, avec la menace de voir revenir la JSM Skikda qui a 38 points. «Nous sommes à la recherche d’un coach qui serait capable de redresser la barre et de répondre aux ambitions de l’USB qui joue pour l’accession», a expliqué le président de l’USB. «J’ai appris cette décision à travers les médias. J’aurais aimé être averti par le président de l’USB lors d’un entretien face à face. Ainsi est faite la vie des entraîneurs algériens. Je prends avec fair-play cette décision et je souhaite à l’USB de réussir sa saison», a déclaré Mounir Zaghdoud. Le nouvel entraîneur de l’équipe fanion de Biskra aura 4 matches contre le WAB, l’ASMO, l’ABS et l’ASK pour replacer l’USB dans le trio de tête et lui permettre d’accéder en Ligue 1. Ce n’est pas gagné d’avance, souligne-t-on.