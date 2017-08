L’entraîneur Jalal Damaja s’est dit confiant

Réagissez

L’avion transportant la délégation libyenne a atterri sur le tarmac de l’aéroport Mohamed Boudiaf avant-hier, vers les coups de midi trente, en provenance de Tunis où l’équipe se trouvait en stage, et les 38 membres de la délégation ont été accueillis par des représentants de l’administration locale et de la fédération.

Après s’être installés à l’hôtel Marriott, où une aile entière leur a été réservée, les coéquipiers de Mohamed El Ghanoudi se sont déplacés au stade Abed Hamdani du Khroub pour une séance d’entraînement, qui s’est déroulée sous haute protection et, à la demande de l’entraîneur Jalal Damaja à huis clos. Abordé au niveau du salon d’honneur de l’aéroport, ce dernier s’est dit confiant dans la capacité de ses poulains à surprendre l’équipe nationale.

« Il est vrai que le championnat libyen est à l’arrêt, et que je n’ai pu disposer de l’ensemble de mes éléments qu’à l’ultime minute, ce qui explique la lourde défaite subie en amical face au Maroc. Il est aussi vrai que l’Algérie est une grande nation du football, et qu’elle possède une équipe de qualité, avec des joueurs rompus aux joutes africaines avec leurs clubs. Cela dit, nous n’allons pas nous présenter à ce match en victime expiatoire, et nous jetterons toutes nos forces dans la bataille afin de réussir un bon résultat », a-t-il notamment déclaré.

Pour rappel, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a tenu à assister à la rencontre d’aujourd’hui, histoire de marquer le soutien des hautes autorités aux Verts. Les billets seront mis en vente, à partir de 9h, au niveau des guichets des stades Hamlaoui et Benbabdelmalek Ramdane au prix de 300 DA.