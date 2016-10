Réagissez

On a eu droit à un match intense face à une équipe qui a l’habitude d’épingler les gros à domicile. C’est donc un bon point de pris pour le Standard ?

Oui. On était prévenus. On savait que cela allait être un déplacement très difficile. C’est dommage de marquer trois buts à l’extérieur et de ne pas repartir avec la victoire. Au final, le nul est logique.

Vous avez débarqué des Emirats arabes unis en fin de mercato. Comment s’est passée votre adaptation en Jupiler League ?

Cela s’est très bien passé. J’ai été bien accueilli par tout le monde. Je donne le maximum à l’entraînement. J’essaie de tout faire à la perfection pour être en forme. Pour le moment, Elhamdou Lillah, j’ai la confiance du coach.

Etes-vous surpris de vous sentir aussi bien dans un championnat très physique alors que vous évoluiez dans le Golfe où le rythme est plutôt lent ?

Je ne suis pas surpris. Si les gens ne pouvaient pas le voir, je continuais à m’entretenir, là-bas. Notamment pour l’équipe nationale puisque j’y allais régulièrement. Je faisais des entraînements supplémentaires. Je ne pouvais pas me permettre d’être en dessous physiquement.

Sur le terrain, on voit que vous abattez un gros travail fait de replis défensifs, de pressing, de récupération du ballon au milieu. Votre rôle est-il en train d’évoluer ?

A la base, je ne suis pas attaquant. On m’a mis là. J’ai donc appliqué les consignes de l’entraîneur. Je n’allais pas râler. Ici, je joue à mon poste de prédilection en tant que n°10 et milieu offensif. A ce poste, il faut apporter aussi bien offensivement que défensivement. Dès la perte du ballon, je dois aider les milieux récupérateurs. J’essaie de le faire au maximum, même si c’est fatigant.

Vous êtes au cœur du jeu. Vous ressentez donc ce besoin de souvent toucher le ballon ?

Bien sûr. On m’a souvent dit que par rapport à mes déplacements, je n’étais pas un vrai n°9. La vérité, c’est que je ne le suis pas. Là, je suis vraiment à mon aise. Je touche beaucoup de ballons, j’organise le jeu. Je tente de servir mes partenaires dans de bonnes conditions. Je suis également bien aidé par l’équipe.

On a récemment parlé de vous en sélection nationale. Avez-vous eu des contacts avec l’ex-sélectionneur ou un membre de la Fédération ?

Non. Je n’ai eu aucun contact.

Ce retour en Europe a-t-il compté par rapport aux Fennecs ?

Bizarrement, c’est quand j’étais aux Emirats arabes unis que j’ai été appelé. Je donne toujours le maximum. La sélection, cela a toujours été un bonus pour moi. Si on m’appelle, j’irai avec plaisir, sinon je serai toujours supporter de l’équipe. En donnant le maximum en club, tout finit par arriver.