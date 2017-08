L’EN à Tbilissi une heure avant le coup d’envoi de son match

Réagissez

L’équipe nationale de handball des moins de 19 ans s’est inclinée, avant-hier, sur le score de 28 buts à 24 face à la Géorgie, lors de son premier match du premier tour du Championnat du monde de la catégorie qui se déroule en Géorgie.

Le second match des Algériens a eu lieu hier en fin d’après-midi face à l’Allemagne. Seulement, les handballeurs algériens ne bénéficient pas des conditions nécessaires et d’un environnement favorable pour de meilleurs résultats. La sélection algérienne est arrivée, avant-hier, à Tbilissi, une heure seulement avant le début de la rencontre. Les joueurs, sans se reposer ni récupérer de leur voyage, sont allés directement de l’aéroport à la salle pour affronter le pays organisateur.

En d’autres circonstances, l’empoignade aurait connu peut-être une autre issue. Dans un communiqué, la Fédération algérienne de handball précise que «toute la procédure relative au déplacement de la délégation a été respectée, car planifiée dans les temps avec la compagnie Turkish Airlines et la Fédération internationale de handball (IHF)».

«Or, il se trouve que le vol de la compagnie turque, qui devait décoller de l’aéroport d’Alger le lundi 7 août 2017 à 16h15, a pris un retard de plusieurs heures. Suite à cela, la compagnie turque n’a pas fait le nécessaire pour retarder le vol devant emmener les voyageurs transitaires à l’aéroport d’Istanbul vers la ville de Tbilissi en Géorgie», ajoute-t-on de même source. Pis encore, les membres de la délégation ont passé la nuit à l’aéroport d’Istanbul et non dans un hôtel. Face à cette situation pour le moins incompréhensible, ne fallait-il pas prévoir le déplacement vers la Géorgie deux ou trois jours avant l’entame de la compétition et non la veille pour éviter tout problème ? Selon certaines informations, cela serait également lié au blocage du compte de la FAHB par un créancier, dont un chèque n’aurait pas été honoré par la fédération depuis 2014.

C’est le MJS qui a donc pris en charge le déplacement de la sélection. Si le départ avait été programmé pour le 5 ou le 6 août, par exemple, ce problème ne se serait pas posé.

Daoud Amar empêché de se déplacer avec l’équipe

A noter, par ailleurs, que la sélection nationale de handball s’est déplacée en Géorgie avec un seul technicien, en l’occurrence l’entraîneur Abdelkrim Bechkour. L’entraîneur des gardiens de but, Daoud Amar, nous a indiqué que la tutelle a rejeté son dossier alors qu’il avait tout préparé (visa, billet d’avion…).

Sur les raisons de cette décision, où la FAHB n’est nullement impliquée, tient-il à préciser, il nous dira que cela est éventuellement lié à son intervention faite il y a quelques jours sur une chaîne de télévision privée à propos de la situation actuelle du sport national. «J’avais lancé un appel au président de la République afin qu’il intervienne pour mettre un terme à la crise que vit le sport national ces jours-ci, avec comme résultat ce qui se passe dans le karaté, les sports scolaires, etc.», nous a-t-il déclaré. En tout cas, il faut dire que la crise entre le MJS et le COA a commencé à avoir des incidences sur le sport national. Et les choses pourraient se compliquer davantage à l’avenir.