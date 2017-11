«L’EN a besoin de joueurs au profil bien précis»

Réagissez

Rabah Madjer, sélectionneur national

Le sélectionneur national, Rabah Madjer, a animé, hier au Centre technique national de Sidi Moussa, un point de presse au cours duquel il a expliqué ses choix de joueurs convoqués pour les deux matchs de l’EN, face au Nigeria (Mondial 2018) et la République centrafricaine (amical).

Madjer estime que son choix obéit à une urgence et de ce fait il ne pouvait chambouler tout le groupe. «Il y a urgence pour le match face au Nigeria qu’il faut bien négocier. J’ai donc convoqué des joueurs habitués à jouer en Afrique. Nous avons discuté avec eux et ils sont près à adhérer à notre philosophie. Beaucoup se sont focalisés sur l’absence de M’bolhi et Feghouli, alors qu’il y a d’autres joueurs qui ne figurent pas sur la liste, à l’image de Ghezzal, Boudebouz, Ounas…

Au risque de me répéter, M’bolhi et Feghouli ne sont pas définitivement écartés. Il s’agit juste d’un choix pour ces deux matchs. Je tiens à préciser que tout joueur ayant donné à l’équipe nationale et qui peut encore apporter un plus, est le bienvenu», a déclaré Madjer à propos de ses choix. Le nouveau patron des Verts reconnaît que les nombreuses absences pour cause de blessure vont certainement influer sur le rendement de l’équipe nationale, mais, a-t-il dit, «il y a d’autres joueurs qui vont se donner à fond pour relever le défi». Madjer affirme que le vrai départ, ce sera après les deux matchs face au Nigeria et la République centrafricaine. «Notre objectif est de former une famille avec des joueurs au profil bien précis qui répondent aux critères recherchés et qui adhèrent à notre philosophie pour pouvoir à l’avenir conquérir l’Afrique. Des joueurs qui doivent être non seulement bien techniquement, mais qui peuvent impressionner sur le terrain par leur gabarit, leur stature, leur présence…

La prospection débutera après les deux matchs précités où chaque membre du staff technique se rendra sur un terrain pour visionner les joueurs susceptibles de faire partie de l’équipe nationale à l’avenir», a précisé le conférencier.

Dans la foulée, Madjer a précisé que son objectif est de qualifier l’équipe nationale à la phase finale de la CAN-2019, prévue au Cameroun. Après quoi, une préparation spécifique pour ce rendez-vous continental doit se faire pour espérer aller le plus loin possible dans cette édition, tout en rappelant que l’Algérie n’a plus atteint la finale d’une CAN à l’extérieur depuis 1980 au Nigeria.

A propos de la prochaine rencontre face au Nigeria, Madjer estime que c’est un match officiel qu’il faut négocier, voire gagner si c’est possible. «Je vous informe que je m’intéresse de près à l’équipe du Nigeria, même si elle n’évoluera pas avec ses meilleurs atouts vendredi. Nous devons marquer notre présence et jouer à fond le match pour espérer le gagner», a expliqué Madjer, avant de conclure en abordant le match amical contre la République centrafricaine qui reste, selon lui, un sparring-partner intéressant pour préparer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations.