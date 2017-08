Réagissez

Mohamed Allalou, ancien médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Sydney 2000, estime que l’élimination des trois boxeurs algériens aux Championnats du monde de Hambourg 2017 était prévisible.

Allalou, entraîneur de boxe au Groupement sportif des Pétroliers (GSP) a dit à ce sujet : «Il faut le reconnaître, la boxe algérienne, qui a donné des résultats sur le plan international, a régressé. La preuve, il n’y a que trois représentants algériens qui ont réussi à se qualifier au Mondial 2017, contrairement au passé où la boxe algérienne était présente en force lors des Championnats de boxe avec au minimum 5 boxeurs. Au-delà de cette faible participation, l’élite nationale de boxe était pratiquement à l’arrêt.

Depuis les Jeux olympiques de Rio, nos boxeurs n’ont effectué aucune préparation en prévision du Mondial. Le boxeur Mohamed Flissi, vice-champion du monde 2013 et 3e au Mondial 2015, aurait pu aller loin à Hambourg. Les deux autres représentants, Reda Benbaâziz et Mohamed Touareg, étaient en mesure de passer le premier tour, malheureusement, ils n’étaient pas prêts à tous les points de vue.

Outre ces défaillances techniques, le noble art algérien est miné par des problèmes sans précédent en raison des chamboulements apparus après que la Fédération algérienne de boxe (FAB) ait connu deux présidents en l’espace de quelques mois. Ceci a beaucoup pesé sur le rendement des boxeurs. J’ajoute également que les boxeurs algériens ont fait les frais du conflit entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le Comité olympique algérien (COA). C’est le cas de le dire. Je m’explique : il fallait éloigner les boxeurs de cette polémique qui ne sert nullement l’intérêt de la boxe algérien en particulier et le sport algérien en général. Il est temps d’en finir avec ce conflit pour le bien de notre discipline», explique Allalou.