Après sept ans d’absence, l’Egypte peut confirmer son grand retour sur la scène africaine si elle bat le Maroc en quarts de finale de la CAN-2017 aujourd’hui, tandis que la RD Congo compte prouver son incontestable progression face au Ghana.

Jusqu’ici, les Pharaons se sont surtout appuyés sur une solide organisation et une défense imperméable : l’Egypte est la seule équipe à ne pas avoir concédé de but dans la phase de poules. Il va falloir maintenant être plus performant devant, en misant pourquoi pas sur les fulgurances de Mohamed Salah, l’ailier de l’AS Rome auteur d’un coup franc magistral contre le Ghana (1-0), synonyme de qualification en quarts. Mais l’Egypte, l’équipe la plus titrée du tournoi avec sept CAN, a un peu perdu de son lustre d’antan et elle a intérêt à se méfier du Maroc et de son sélectionneur Hervé Renard, un habitué de la Coupe d’Afrique.

Le Français de 48 ans au style très soigné a remporté la CAN à deux reprises, à la tête de la Zambie en 2012 et de la Côte d’Ivoire en 2015. Et les Lions de l’Atlas marocains qu’il dirige viennent d’accéder au 2e tour d’une CAN pour la première fois depuis 13 ans, en sortant en prime les tenants du titre ivoiriens (1-0). L’autre quart va opposer un peu plus tôt la RDC au Ghana. Il y a encore quelques années, quand les Black Stars ghanéens s’imposaient comme une puissance du foot africain, on les aurait donnés largement favoris face aux Léopards congolais. Mais ce n’est plus le cas. Aux commandes de la RDC depuis 2014, Florent Ibengé a patiemment construit une équipe bien organisée et efficace, à l’image du surprenant Junior Kabananga, meilleur buteur des poules avec ses trois réalisations. «La RDC est une bonne équipe, qui montre beaucoup de bonnes choses, qui progresse d’année en année. Ce sera un match très difficile pour nous, mais pour eux aussi. Si on joue notre jeu et qu’on met beaucoup d’agressivité, ça va le faire», a résumé le milieu ghanéen André Ayew sur BeIN Sports. Il y a deux ans, le Ghana des frères Ayew avait terminé en finale, perdue contre les Ivoiriens au bout d’une intenable séance de tirs au but (0-0, 9-8 aux t.a.b). La RDC avait cédé en demie contre la Côte d’Ivoire, elle aussi. Faire moins bien cette année serait une grosse déception pour les deux équipes.