En prévision du premier match des éliminatoires du Mondial 2018 contre le Cameroun, prévu dimanche au stade Mustapha Tchaker, la sélection nationale a entamé son stage de préparation hier au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

La vente des billets se fera au niveau de dix guichets pour permettre une meilleure fluidité. 18 000 billets seront vendus à 300 DA l’unité et ceux donnant accès à la tribune couverte à 1000 DA, informe notre source. Par ailleurs, une réunion est prévue entre les responsables de la FAF, les services de sécurité et les responsables de la wilaya de Blida pour assurer le bon déroulement de la rencontre et la sécurité des supporters.

L’entraîneur national Milovan Rajevac pourra dès aujourd’hui entamer le vrai travail et mettre sa stratégie en place dans l’espoir de battre le Cameroun et entamer les éliminatoires sur une victoire. Le sélectionneur serbe des Verts a convoqué pour la circonstance 24 joueurs, mais il aura des soucis concernant l’axe central.

Les Lions Indomptables en stage à Marseille

La sélection du Cameroun a entamé, dimanche à Marseille, son stage de préparation en vue du match face à l’Algérie le 9 octobre à 20h30 au stade Mustapha Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe du monde 2018, rapportait hier la presse locale.

Seize joueurs ont déjà rallié le lieu du regroupement de l’équipe en attendant l’arrivée du reste du groupe, entre autres Eric-Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, les deux capitaines d’équipe. Indisponible pour le regroupement de septembre, Clinton Njie pourrait encore être déclaré forfait pour le match contre les Verts. Blessé à l’entraînement samedi dernier, l’attaquant de l’Olympique Marseille ne s’est pas encore pointé au camp de regroupement de la sélection du Cameroun, qui se trouve dans la ville où le joueur de 22 ans évolue, en Ligue 1 française. Outre Clinton Njie, six autres joueurs sont attendus. Ce sont notamment les deux capitaines, Eric-Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar, Aurélien Chedjou, Ambroise Oyongo Bitolo, Faï Collins et Benjamin Moukandjo qui a marqué dimanche, lors de la défaite de son club, Lorient, battu 2-1 à Nice.

En prévision de la rencontre contre les Verts, le Cameroun effectue un stage du 2 au 7 octobre avec, au menu, un match amical contre l’Olympique de Marseille, mercredi à 11h. Les hommes d’Hugo Bross rallieront Alger vendredi 7 octobre. Les Lions Indomptables effectueront une seule séance d’entraînement, samedi 8 octobre à 18h, au stade Mustapha Tchaker, selon le programme de l’équipe. APS