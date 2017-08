Réagissez

Quelques jours après la piètre prestation de la sélection nationale d’athlétisme aux Championnats du monde de Londres 2017, Mohmed Salem, ancien entraîneur national, qui avait coaché Amina Bettiche (médaillée d’or sur 3000 m steeple aux Jeux méditerranéens de Mersin 2013), nous a contacté pour analyser la situation actuelle de l’athlétisme algérien. «Notre athlétisme, qui a donné tant de satisfactions par le passé, est en danger. Et je pèse bien mes mots, vu que résultat obtenu par l’élite nationale à Londres n’est guère une surprise pour moi ni pour ceux qui sont sur le terrain depuis des années», nous a-t-il déclaré. Salem, également ancien entraîneur national d’athlétisme de l’Arabie Saoudite avec laquelle il avait remporté des titres sur le plan asiatique, affirme qu’«il est temps de se réunir pour sauver ce qui reste à sauver». «Il faut des entraîneurs de qualité et aussi une assemblée générale digne de ce nom composée de personnes qui ont un passé dans l’athlétisme. L’intégration des anciens athlètes à l’AG est plus que nécessaire. Sinon, l’athlétisme s’enfoncera davantage», ajoute-t-il encore.